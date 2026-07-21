Бывшая студия Microsoft снова стала независимой спустя два года после закрытия

Бывшая студия Xbox Alpha Dog Games, известная по мобильной игре Mighty Doom, неожиданно вернулась к самостоятельной работе спустя два года после того, как Microsoft объявила о ее закрытии.

Студия появилась в списке независимых компаний в профиле основателя Шона Вудса в LinkedIn. В описании Alpha Dog Games теперь указано — «independently owned, again» («снова принадлежит независимым владельцам»). Судя по данным профиля, студия получила независимый статус еще в мае 2025 года, однако публично об этом стало известно только сейчас.

Alpha Dog Games была приобретена Bethesda в 2019 году, а после покупки ZeniMax компанией Microsoft в 2021 году автоматически вошла в состав Xbox. В 2024 году Microsoft закрыла студию вместе с разработчиками Hi-Fi Rush — Tango Gameworks и Prey — Arkane Austin в рамках масштабного сокращения игрового подразделения.

При этом судьба Alpha Dog Games оказалась одной из немногих позитивных историй на фоне реструктуризации Xbox. Ранее независимость смогли вернуть и другие команды: например, студия Toys for Bob, работавшая над Crash Bandicoot и Spyro, вышла из состава Microsoft после приобретения Activision Blizzard.

Пока неизвестно, над чем сейчас работает Alpha Dog Games и сколько сотрудников вернулось в команду. Сам Шон Вудс не раскрыл подробностей о будущем студии, ограничившись изменением статуса компании.