ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mighty DOOM 21.03.2023
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, Вид сверху
6.1 12 оценок

Бывшая студия Microsoft снова стала независимой спустя два года после закрытия

IKarasik IKarasik

Бывшая студия Xbox Alpha Dog Games, известная по мобильной игре Mighty Doom, неожиданно вернулась к самостоятельной работе спустя два года после того, как Microsoft объявила о ее закрытии.

Студия появилась в списке независимых компаний в профиле основателя Шона Вудса в LinkedIn. В описании Alpha Dog Games теперь указано — «independently owned, again» («снова принадлежит независимым владельцам»). Судя по данным профиля, студия получила независимый статус еще в мае 2025 года, однако публично об этом стало известно только сейчас.

Alpha Dog Games была приобретена Bethesda в 2019 году, а после покупки ZeniMax компанией Microsoft в 2021 году автоматически вошла в состав Xbox. В 2024 году Microsoft закрыла студию вместе с разработчиками Hi-Fi Rush — Tango Gameworks и Prey — Arkane Austin в рамках масштабного сокращения игрового подразделения.

При этом судьба Alpha Dog Games оказалась одной из немногих позитивных историй на фоне реструктуризации Xbox. Ранее независимость смогли вернуть и другие команды: например, студия Toys for Bob, работавшая над Crash Bandicoot и Spyro, вышла из состава Microsoft после приобретения Activision Blizzard.

Пока неизвестно, над чем сейчас работает Alpha Dog Games и сколько сотрудников вернулось в команду. Сам Шон Вудс не раскрыл подробностей о будущем студии, ограничившись изменением статуса компании.

Индустрия 1
5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Лучше бы Id Software в свободное плавание отпустили...

2