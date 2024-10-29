Бит-эм-ап Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind выйдет на ПК и консолях в декабре

Во вторник компания Digital Eclipse объявила, что бит-эм-ап Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind выйдет в цифровом формате на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК в Steam и Nintendo Switch 10 декабря. Компания также представила трейлер с датой выхода игры.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind — совершенно новый файтинг с оригинальной сюжетной линией, которая одновременно уважает и переосмысливает историю POWER RANGERS со сценариями и игровым процессом, которые будут знакомы и интересны поклонникам MMPR. Вдохновленная классикой жанра и разработанная Digital Eclipse, командой, стоящей за Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Atari 50th Anniversary Celebration, Rita’s Rewind добавляет к классическому приключению Power Rangers поворот во времени вместе с энергичным саундтреком, написанным Шоном Биало, чтобы приключение не заскучало. Сражайтесь с армией Патрульных Робо Риты, Генералом Голдаром и многими другими культовыми боссами из всей серии, все в кооперативном режиме на диване или в онлайн-кооперативе с друзьями.