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Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind 2024 г.
Экшен, Аркада, Ретро
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Как в старые добрые - анонсирован классический битемап Power Rangers: Rita's Rewind

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Новости

Одним из сюрпризов Summer Game Fest 2024 стал анонс Mighty Morphin' Power Rangers: Rita's Rewind — стилизованного под эпоху 16-бит битемап, с достаточно разнообразным геймплеем может увидеть свет уже в этом году.

В демонстрационном трейлере был продемонстрирован игровой процесс: это кооперативный экшен в стиле "избей их всех", смешанный с некоторыми уровнями в стиле аркадного шутера (как горизонтального так и вертикального). Возможность избить гигантских монстров за робота с видом "от первого лица" также включена.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
BAZKIN

Все поперли делать олдовые битемапы

1
HuskyRescue

Выглядит офигенно. Ждем.

0
Farisey

Только за, черепахи, стритс оф рэйдж, все очень понравилось.

0
YegorSemenov

Забавно, что Hasbro обещали ничего не выпускать по Power Rangers, до перезапуска франшизы в 2025, но деньги есть деньги.

0
Sider999

Ой. Теперь и рейнджеров сделали в стиле черепах. Ну и убожеств

-2