Как в старые добрые - анонсирован классический битемап Power Rangers: Rita's Rewind

Одним из сюрпризов Summer Game Fest 2024 стал анонс Mighty Morphin' Power Rangers: Rita's Rewind — стилизованного под эпоху 16-бит битемап, с достаточно разнообразным геймплеем может увидеть свет уже в этом году.
В демонстрационном трейлере был продемонстрирован игровой процесс: это кооперативный экшен в стиле "избей их всех", смешанный с некоторыми уровнями в стиле аркадного шутера (как горизонтального так и вертикального). Возможность избить гигантских монстров за робота с видом "от первого лица" также включена.
Все поперли делать олдовые битемапы
Выглядит офигенно. Ждем.
Только за, черепахи, стритс оф рэйдж, все очень понравилось.
Забавно, что Hasbro обещали ничего не выпускать по Power Rangers, до перезапуска франшизы в 2025, но деньги есть деньги.
Ой. Теперь и рейнджеров сделали в стиле черепах. Ну и убожеств