Как в старые добрые - анонсирован классический битемап Power Rangers: Rita's Rewind

Одним из сюрпризов Summer Game Fest 2024 стал анонс Mighty Morphin' Power Rangers: Rita's Rewind — стилизованного под эпоху 16-бит битемап, с достаточно разнообразным геймплеем может увидеть свет уже в этом году.

В демонстрационном трейлере был продемонстрирован игровой процесс: это кооперативный экшен в стиле "избей их всех", смешанный с некоторыми уровнями в стиле аркадного шутера (как горизонтального так и вертикального). Возможность избить гигантских монстров за робота с видом "от первого лица" также включена.