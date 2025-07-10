Power Rangers стали началом: студии Digital Eclipse и Nightdive планируют больше проектов

Студии Digital Eclipse и Nightdive Studios, известные своей работой с играми прошлого, объявили о расширении партнёрства. Обе команды принадлежат Atari и специализируются на сохранении и переосмыслении классики, но с разным подходом: Digital Eclipse создаёт тщательно документированные ретро-коллекции, а Nightdive мастерски ремастерит культовые проекты вроде System Shock.

Их сотрудничество уже началось с игры Power Rangers: Rita’s Rewind, где Nightdive помогала с онлайн-компонентом. Однако в будущем союз двух студий станет ещё крепче. Об этом рассказал руководитель производства Digital Eclipse Стивен Фрост в интервью журналу Edge. Он отметил, что команды общаются регулярно, а с переходом к более современным 3D-технологиям их совместная работа только усилится.

Фрост отметил: «Когда мы начнём работать с 3D и новыми платформами, появятся проекты, над которыми мы захотим трудиться вместе». Уже сейчас Digital Eclipse готовит сборники по Mortal Kombat и Golden Tee, а Nightdive недавно порадовала фанатов обновлённой версией System Shock 2 к 25-летию.

Похоже, будущее классических игр — в надёжных руках.