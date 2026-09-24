Индийская студия анонсировала Mihira: The Eternal Arc - соулслайк в стиле классических Prince of Persia

Недавно анонсированная игра Mihira: The Eternal Arc обещает сочетать элементы соулслайков и метроидваний, но особое внимание геймеров привлекло ее сходство с играми серии Prince of Persia эпохи PS2. 2026 год выдался не самым лучшим для фанатов "Принца Персии" - Ubisoft окончательно отменила долгожданный ремейк The Sands of Time. Однако такие проекты, как Mihira, могут помочь утолить этот голод.

Сюжетная завязка Mihira: The Eternal Arc уже напоминает фанатам игры серии Prince of Persia. Игрокам предстоит взять на себя роль индийской принцессы, способной управлять временем и путешествовать между прошлым и настоящим. Судя по раскрытой информации, манипуляции со временем также сыграют важную роль в геймплее, позволяя принцессе Михире находить секретные пути и получать преимущество в определённых частях игры.

Разрабатываемая индийской командой Studio Yeoun, Mihira: The Eternal Arc, по-видимому, черпает вдохновение из трех определяющих аспектов классических Prince of Persia: манипуляции временем, плавного боя и 3D-платформинга. Михира может видеть каждую локацию в двух разных временных линиях, каждая из которых скрывает свои секреты, пути и противников. Боевая система сравнивается с некоторыми инди-соулслайками: акцент сделан на наказывающих контратаках и парировании. Что касается паркура, то о нем известно немного, кроме того, что исследование мира будет выполнено в стиле метроидвании.

Согласно заявлениям разработчиков, принцесса Михира и встречаемые ею персонажи вдохновлены древней индийской мифологией и историями. Несмотря на это, главную героиню уже сравнивают с принцессой Фарой - одной из культовых персонажей франшизы Prince of Persia и второй главной героиней The Sands of Time. Однако Михира, похоже, более опасна в ближнем бою, чем Фара: она использует парные кинжалы, что напоминает стиль боя безымянного персидского принца из игр Ubisoft. Правда, пока неизвестно, являются ли кинжалы единственным оружием принцессы или ее арсенал можно будет расширять.

На момент написания новости у Mihira: The Eternal Arc нет окна релиза. Игра запланирована к выходу в Steam, и, учитывая небольшую команду разработчиков, релиз на консолях в ближайшем будущем кажется маловероятным. На данный момент студия выпустила пять инди-игр, которые, судя по всему, являются прототипами того, что игроки увидят в грядущей Mihira.