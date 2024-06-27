Mika and the Witch's Mountain выйдет 21 августа на Switch и PC, а позже доберется до PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One

В этой игре вам предстоит познакомиться с Микой — очаровательной юной ведьмочкой, чьи волшебные таланты пока что находятся в стадии становления и ждут дальнейшего развития.

Чтобы завершить своё обучение и окончательно овладеть мистическими силами, Мике необходимо помочь людям, проживающим в городке у подножия горы. В частности, наша героиня должна доставлять им различные посылки и поручения, паря над землёй на своей чудесной волшебной метле.

Это не только отличный способ отточить навыки полётов, но и замечательная возможность подружиться с обитателями городка, лучше узнать тайны окрестного острова. Попутно Мика зарабатывает щедрые награды за каждую успешную доставку, что впоследствии поможет усовершенствовать её умения.

Конечно, быть летающим почтальоном не так уж и просто. В небе подстерегает немало опасностей, при этом нельзя допустить поломки или потери хрупкого груза.