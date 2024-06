Mika and the Witch's Mountain выйдет 21 августа на Switch и PC, а позже доберется до PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One

Приключенческая игра Mika and the Witch’s Mountain выйдет на Switch и PC (через Steam) 21 августа, а позднее в 2024 году доберется до PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One, объявили издатель Chibig и разработчик Nukefist.

Игра описывается как "короткое приключение в крошечной песочнице", а наша героиня Мика - начинающая ведьма, которая все еще развивает свои способности. В игре нет боевых действий, и в основном она включает в себя полеты на метле с доставкой посылок для местных жителей.

На пути к вершине Мика будет использовать волшебные воздушные потоки, исходящие из сердца горы, чтобы ускорить свой полет и достичь всех уголков острова. В этих новых местах она найдет новых персонажей, задания, специальные предметы, коллекционные предметы и секреты.