Анонсирована Milf's Plaza 2 - идейное продолжение с новым сюжетом, покадровой анимацией и расширенным миром

Milf’s Plaza 2 — эротический аттракцион для тех, кто любит погорячее. Нисколько сюжетное, сколько идейное продолжение оригинальной игры. Все, за что вам нравилась первая часть, здесь преумножено. Сильные стороны отшлифованы, а слабые — исключены за ненадобностью.

Сюжет

Главным героем по-прежнему остается Семен, чья судьба наглядно демонстрирует, что за все приходится платить. Именно поэтому, расправившись с пороками прошлой жизни, он вынужден жить один. Он арендует дешевую комнату и работает курьером семь дней в неделю. Бытие взрослого и самодостаточного человека даётся ему с трудом. Однако унывать некогда: старые друзья и новые знакомства быстро помогают сориентироваться с новыми устремлениями. Круг общения расширился, появились новые друзья, новая любовь и, разумеется, новые проблемы. Семену вновь предстоит побороть все искушения, побывать в сомнительных авантюрах и вырвать из лап судьбы причитающийся хэппи-энд.

Полный визуальный редизайн и покадровая анимация

Разработка ведется с нуля: все — от интерфейса до героинь — перерисовано и воссоздано заново. Покадровая анимация сцен — ещё сочнее, чем когда-либо! Теперь каждая сцена оживает в деталях, которых вы раньше не видели. Эмоции, движения, мимика — все выполнено вручную, кадр за кадром.

Интерактивный мир и свободное исследование

Игровой мир стал заметно обширнее: по сравнению с первой частью количество локаций увеличено как минимум вдвое. Пространство стало не только визуально богаче, но и насыщеннее в интерактивном плане, каждая зона живёт своей жизнью.

Легкий сюжет с теплом и перчинкой

Игра по-прежнему остается романтической комедией с легким, ненавязчивым сюжетом без претенциозности. Основной сюжет сосредоточен на новых персонажах, хотя несколько героинь из оригинала появятся в эпизодических ролях. Вас ждут 4 потрясающих милфы, с которыми уготовлена большая и увлекательная история, а также десятки второстепенных персонажей в довесок.