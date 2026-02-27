Демо-версия Milf's Plaza 2 уже доступна в Steam

Мы рады вас видеть и рады представить демо-версию Milf's Plaza 2 - первый полноценный взгляд на продолжение истории, мир и ключевые механики игры.
Демо не просто показывает пару сцен - оно даёт почувствовать искушение, напряжение и свободу выбора, в которой ты сам задаёшь правила.
Как и прежде, прохождение нелинейное: вы сами решаете, с кем общаться, куда идти и что делать.
Ваши решения влияют на порядок сцен и доступный контент.
Сюжет и персонажи
В демо вы увидите:
- Начало истории Жаны и Габриэль - их первое столкновение с новым этапом жизни
- Знакомство с колоритной хозяйкой квартиры - Мисс Марпл
- Появление как знакомых, так и совершенно новых героев, которые сыграют важную роль дальше
Сюжет подаётся порционно, но уже сейчас закладывает интриги, конфликты и будущие выборы.
Вторичная активность
В демо доступна побочная активность:
- 3 клиентки, с которыми можно провести время во время работы курьером. Развоз пиццы - это не просто фон, а отдельные ситуации с юмором и флиртом
Прокачка персонажа
Вы можете начать развитие героя уже в демо:
- 4 тренера, для повышения навыков
Мини-игры
В демо представлены разнообразные мини-игры:
- Повышение интеллекта
- Повышение силы
- Повышение харизмы
- Повышение ловкости
- Починка крана
- Пятнашки 👀
- Курьерство на мотоцикле - скорость, динамика и немного безумия
Анимация и визуал
- В демо уже есть много покадровой анимации
- Это ранний билд, но он отлично показывает визуальный уровень проекта
- Texic, как и в первой части, снова на высоте - узнаваемый стиль, внимание к деталям и тот самый визуал, за который Milf’s Plaza когда-то полюбили
Если вам понравилась демо-версия: Добавьте Milf's Plaza 2 в список желаемого
Это лучший способ поддержать разработку и приблизить выход нового контента.
Спасибо, что с нами. Дальше - больше