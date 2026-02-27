ЧАТ ИГРЫ
MILF's Plaza 2 TBA
Адвенчура, Инди, Другой симулятор, Для взрослых 18+
7.4 57 оценок

Демо-версия Milf's Plaza 2 уже доступна в Steam

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Мы рады вас видеть и рады представить демо-версию Milf's Plaza 2 - первый полноценный взгляд на продолжение истории, мир и ключевые механики игры.

Демо не просто показывает пару сцен - оно даёт почувствовать искушение, напряжение и свободу выбора, в которой ты сам задаёшь правила.
Как и прежде, прохождение нелинейное: вы сами решаете, с кем общаться, куда идти и что делать.
Ваши решения влияют на порядок сцен и доступный контент.

Сюжет и персонажи

В демо вы увидите:

  • Начало истории Жаны и Габриэль - их первое столкновение с новым этапом жизни
  • Знакомство с колоритной хозяйкой квартиры - Мисс Марпл
  • Появление как знакомых, так и совершенно новых героев, которые сыграют важную роль дальше

Сюжет подаётся порционно, но уже сейчас закладывает интриги, конфликты и будущие выборы.

Вторичная активность

В демо доступна побочная активность:

  • 3 клиентки, с которыми можно провести время во время работы курьером. Развоз пиццы - это не просто фон, а отдельные ситуации с юмором и флиртом

Прокачка персонажа

Вы можете начать развитие героя уже в демо:

  • 4 тренера, для повышения навыков

Мини-игры

В демо представлены разнообразные мини-игры:

  • Повышение интеллекта
  • Повышение силы
  • Повышение харизмы
  • Повышение ловкости
  • Починка крана
  • Пятнашки 👀
  • Курьерство на мотоцикле - скорость, динамика и немного безумия

Анимация и визуал

  • В демо уже есть много покадровой анимации
  • Это ранний билд, но он отлично показывает визуальный уровень проекта
  • Texic, как и в первой части, снова на высоте - узнаваемый стиль, внимание к деталям и тот самый визуал, за который Milf’s Plaza когда-то полюбили

Если вам понравилась демо-версия: Добавьте Milf's Plaza 2 в список желаемого

Это лучший способ поддержать разработку и приблизить выход нового контента.

Спасибо, что с нами. Дальше - больше

