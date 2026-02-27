Демо-версия Milf's Plaza 2 уже доступна в Steam

Мы рады вас видеть и рады представить демо-версию Milf's Plaza 2 - первый полноценный взгляд на продолжение истории, мир и ключевые механики игры.

Демо не просто показывает пару сцен - оно даёт почувствовать искушение, напряжение и свободу выбора, в которой ты сам задаёшь правила.

Как и прежде, прохождение нелинейное: вы сами решаете, с кем общаться, куда идти и что делать.

Ваши решения влияют на порядок сцен и доступный контент.

Сюжет и персонажи

В демо вы увидите:

Начало истории Жаны и Габриэль - их первое столкновение с новым этапом жизни

Знакомство с колоритной хозяйкой квартиры - Мисс Марпл

Появление как знакомых, так и совершенно новых героев, которые сыграют важную роль дальше

Сюжет подаётся порционно, но уже сейчас закладывает интриги, конфликты и будущие выборы.

Вторичная активность

В демо доступна побочная активность:

3 клиентки, с которыми можно провести время во время работы курьером. Развоз пиццы - это не просто фон, а отдельные ситуации с юмором и флиртом

Прокачка персонажа

Вы можете начать развитие героя уже в демо:

4 тренера, для повышения навыков

Мини-игры

В демо представлены разнообразные мини-игры:

Повышение интеллекта

Повышение силы

Повышение харизмы

Повышение ловкости

Починка крана

Пятнашки 👀

Курьерство на мотоцикле - скорость, динамика и немного безумия

Анимация и визуал

В демо уже есть много покадровой анимации

Это ранний билд, но он отлично показывает визуальный уровень проекта

Texic, как и в первой части, снова на высоте - узнаваемый стиль, внимание к деталям и тот самый визуал, за который Milf’s Plaza когда-то полюбили

Если вам понравилась демо-версия: Добавьте Milf's Plaza 2 в список желаемого

Это лучший способ поддержать разработку и приблизить выход нового контента.

Спасибо, что с нами. Дальше - больше