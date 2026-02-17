Milf's Plaza 2: 56 000 вишлистов - вы супер

Всем привет! Вы очень быстро закрыли текущую вишлист-кампанию: комикс и DLC - уже в разработке.

Так же бонусом - мы как можо скорее выпустим демку, чтобы вы наконец то могли потрогать продолжение.

Что будет в демке:

старт истории Жаны и Габриэль + знакомство с Мисс Марпл

нелинейность и выбор (сами решаете, куда идти и с кем общаться)

курьерство/развоз пиццы + 3 клиентки

прокачка через тренеров (4 тренера)

мини-игры: интеллект/сила/харизма/ловкость, починка крана, пятнашки, курьерство на мотоцикле

покадровая анимация и ранний визуал проекта

Что пофиксили и улучшили за последнее время:

Полностью переработали прокачку. Теперь характеристики расходуются на действия и пополняются: через расходники, которые можно находить в локациях и во время курьерских активностей. Теперь тренеры только улучшают характеристики для того чтобы вы увеличивали их максимальный запас для различных действий. Купон на кексик теперь ещё полезнее: он также апгрейдит характеристики, повышая их «запас».

Исправили мини-игру на харизму: музыка стала адекватнее и дружелюбнее к ошибкам.

Во всех мини-играх прокачки добавили паузу + справку через «?», а также возможность прервать мини-игру..

Добавили подсказки в интерфейсе (например, при наведении на деньги и купон).

Что уже добавили раньше (и продолжаем расширять)

Продвинули историю «Сестёр»: 2 большие сцены с Жаной и три новые небольшие сцены с Габриэль.

Для Мисс Марпл появилось Событие «Финальная ночь».

Новые мини-игры и активности: тренировка интеллекта, взлом замков, разбивание досок как одноразовый ивент.

Расширили торговый центр: добавили книжный магазин (для тренировки интеллекта) и магазин одежды (покупка образов).

15 анимаций, созданных вручную (да-да, ручная работа).

Локации и атмосфера

Художник по фонам идёт с опережением, поэтому теперь перед нами стоит задача оживить локации с помощью дополнительных элементов.

Спасибо всем, кто поддерживает и верит в нас.

56000 вишлистов - это напрямую ваша заслуга.