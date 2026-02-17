ЧАТ ИГРЫ
MILF's Plaza 2 TBA
Адвенчура, Инди, Другой симулятор, Для взрослых 18+
7.3 55 оценок

Milf's Plaza 2: 56 000 вишлистов - вы супер

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Всем привет! Вы очень быстро закрыли текущую вишлист-кампанию: комикс и DLC - уже в разработке.

Так же бонусом - мы как можо скорее выпустим демку, чтобы вы наконец то могли потрогать продолжение.

Что будет в демке:

  • старт истории Жаны и Габриэль + знакомство с Мисс Марпл
  • нелинейность и выбор (сами решаете, куда идти и с кем общаться)
  • курьерство/развоз пиццы + 3 клиентки
  • прокачка через тренеров (4 тренера)
  • мини-игры: интеллект/сила/харизма/ловкость, починка крана, пятнашки, курьерство на мотоцикле
  • покадровая анимация и ранний визуал проекта

Что пофиксили и улучшили за последнее время:

  • Полностью переработали прокачку. Теперь характеристики расходуются на действия и пополняются: через расходники, которые можно находить в локациях и во время курьерских активностей. Теперь тренеры только улучшают характеристики для того чтобы вы увеличивали их максимальный запас для различных действий. Купон на кексик теперь ещё полезнее: он также апгрейдит характеристики, повышая их «запас».
  • Исправили мини-игру на харизму: музыка стала адекватнее и дружелюбнее к ошибкам.
  • Во всех мини-играх прокачки добавили паузу + справку через «?», а также возможность прервать мини-игру..
  • Добавили подсказки в интерфейсе (например, при наведении на деньги и купон).

Что уже добавили раньше (и продолжаем расширять)

  • Продвинули историю «Сестёр»: 2 большие сцены с Жаной и три новые небольшие сцены с Габриэль.
  • Для Мисс Марпл появилось Событие «Финальная ночь».
  • Новые мини-игры и активности: тренировка интеллекта, взлом замков, разбивание досок как одноразовый ивент.
  • Расширили торговый центр: добавили книжный магазин (для тренировки интеллекта) и магазин одежды (покупка образов).
  • 15 анимаций, созданных вручную (да-да, ручная работа).

Локации и атмосфера

Художник по фонам идёт с опережением, поэтому теперь перед нами стоит задача оживить локации с помощью дополнительных элементов.

Спасибо всем, кто поддерживает и верит в нас.

56000 вишлистов - это напрямую ваша заслуга.

Комментарии:  17
agula98

56 тысяч девственников которые не могут снять индивидуалку в своем городе

22
Red Salamandra

Игры нынче дешевле обходятся.))

8
HerFinalBoss

Геймеры не трахаются

4
KIBERMAX Red Salamandra

И бесплатно

3
нитгитлистер

ахаха это вы так красновречиво намекаете на усердность своей работы?

13
Friedrich Woltmann

они же прямо говорят, они геморрой с кулак заработали

3
f a PG

да, каломет морщат, скоро извергнут свой продукт...

2
Игнатий Лапкин

Эх вот бы с головой туда залезть😌

Hall_1920

ПАЖИЛОЙ БЛЕЙД?!?

5
ДаДжи

опять ширпотреб.2026й год.игры 18+ качества 2000 года

5
Red Salamandra

Поздравляю.

3
EvgenyDMT

А чё милфа стала такой жирной,на что там трогать..?

Игнатий Лапкин

Она в меру упитанная