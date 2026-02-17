Milf's Plaza 2: 56 000 вишлистов - вы супер

Всем привет! Вы очень быстро закрыли текущую вишлист-кампанию: комикс и DLC - уже в разработке.
Так же бонусом - мы как можо скорее выпустим демку, чтобы вы наконец то могли потрогать продолжение.
Что будет в демке:
- старт истории Жаны и Габриэль + знакомство с Мисс Марпл
- нелинейность и выбор (сами решаете, куда идти и с кем общаться)
- курьерство/развоз пиццы + 3 клиентки
- прокачка через тренеров (4 тренера)
- мини-игры: интеллект/сила/харизма/ловкость, починка крана, пятнашки, курьерство на мотоцикле
- покадровая анимация и ранний визуал проекта
Что пофиксили и улучшили за последнее время:
- Полностью переработали прокачку. Теперь характеристики расходуются на действия и пополняются: через расходники, которые можно находить в локациях и во время курьерских активностей. Теперь тренеры только улучшают характеристики для того чтобы вы увеличивали их максимальный запас для различных действий. Купон на кексик теперь ещё полезнее: он также апгрейдит характеристики, повышая их «запас».
- Исправили мини-игру на харизму: музыка стала адекватнее и дружелюбнее к ошибкам.
- Во всех мини-играх прокачки добавили паузу + справку через «?», а также возможность прервать мини-игру..
- Добавили подсказки в интерфейсе (например, при наведении на деньги и купон).
Что уже добавили раньше (и продолжаем расширять)
- Продвинули историю «Сестёр»: 2 большие сцены с Жаной и три новые небольшие сцены с Габриэль.
- Для Мисс Марпл появилось Событие «Финальная ночь».
- Новые мини-игры и активности: тренировка интеллекта, взлом замков, разбивание досок как одноразовый ивент.
- Расширили торговый центр: добавили книжный магазин (для тренировки интеллекта) и магазин одежды (покупка образов).
- 15 анимаций, созданных вручную (да-да, ручная работа).
Локации и атмосфера
Художник по фонам идёт с опережением, поэтому теперь перед нами стоит задача оживить локации с помощью дополнительных элементов.
Спасибо всем, кто поддерживает и верит в нас.
56000 вишлистов - это напрямую ваша заслуга.
56 тысяч девственников которые не могут снять индивидуалку в своем городе
Игры нынче дешевле обходятся.))
Геймеры не трахаются
И бесплатно
ахаха это вы так красновречиво намекаете на усердность своей работы?
они же прямо говорят, они геморрой с кулак заработали
да, каломет морщат, скоро извергнут свой продукт...
Эх вот бы с головой туда залезть😌
ПАЖИЛОЙ БЛЕЙД?!?
опять ширпотреб.2026й год.игры 18+ качества 2000 года
Поздравляю.
А чё милфа стала такой жирной,на что там трогать..?
Она в меру упитанная