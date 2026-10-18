MILF's Plaza 2 Девлог: Анимации, персонажи, локации, звук, истории

Привет, друзья! Работа над MILF’s Plaza 2 продолжается, и сегодня нам есть чем поделиться. За последнее время команда продвинулась в разработке новых сюжетных линий, подготовила дополнительные сцены и внесла ряд улучшений в игру.

Новые истории и персонажи

Мы полностью завершили сценарий новой сюжетной линии Натальи Викторовны. Это целых 102 страницы истории, над воплощением которой мы теперь активно работаем!

Также подготовили небольшой сюжет для продавщицы магазина одежды. В него вошли несколько новых сцен и три анимации.

Параллельно началась работа над сценарием третьей, заключительной сюжетной линии игры.

Анимации, локации и звук

Пока художники создают новые иллюстрации, команда аниматоров работает над дополнительными анимациями персонажей и оживляет элементы мини-игр.

Продолжаем расширять игровой мир: в MILF’s Plaza 2 уже более 30 локаций, и каждая из них нарисована вручную!

Заметно обновили и звуковое сопровождение. Новые эффекты делают взаимодействия, сюжетные события и мини-игры более живыми и атмосферными.

Технические улучшения

Уделили внимание и стабильности игры. Исправили множество обнаруженных ошибок, а также провели дополнительное тестирование сюжетных линий, заданий и мини-игр.

Что дальше?

Впереди работа над новыми сценами, иллюстрациями и анимациями для истории Натальи Викторовны, а также дальнейшее развитие остальных сюжетных линий.

Добавляйте MILF’s Plaza 2 в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить следующие новости и релиз!