MILF's Plaza 2 Девлог: Анимации, персонажи, локации, звук, истории

Привет, друзья! Работа над MILF’s Plaza 2 продолжается, и сегодня нам есть чем поделиться. За последнее время команда продвинулась в разработке новых сюжетных линий, подготовила дополнительные сцены и внесла ряд улучшений в игру.
Новые истории и персонажи
Мы полностью завершили сценарий новой сюжетной линии Натальи Викторовны. Это целых 102 страницы истории, над воплощением которой мы теперь активно работаем!
Также подготовили небольшой сюжет для продавщицы магазина одежды. В него вошли несколько новых сцен и три анимации.
Параллельно началась работа над сценарием третьей, заключительной сюжетной линии игры.
Анимации, локации и звук
Пока художники создают новые иллюстрации, команда аниматоров работает над дополнительными анимациями персонажей и оживляет элементы мини-игр.
Продолжаем расширять игровой мир: в MILF’s Plaza 2 уже более 30 локаций, и каждая из них нарисована вручную!
Заметно обновили и звуковое сопровождение. Новые эффекты делают взаимодействия, сюжетные события и мини-игры более живыми и атмосферными.
Технические улучшения
Уделили внимание и стабильности игры. Исправили множество обнаруженных ошибок, а также провели дополнительное тестирование сюжетных линий, заданий и мини-игр.
Что дальше?
Впереди работа над новыми сценами, иллюстрациями и анимациями для истории Натальи Викторовны, а также дальнейшее развитие остальных сюжетных линий.
Добавляйте MILF’s Plaza 2 в список желаемого в Steam, чтобы не пропустить следующие новости и релиз!
От вас только кал подобный видимо выходит.
Хорошо бы ещё телосложение у девуль было разное,а то пост