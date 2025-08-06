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об игре
MILF's Plaza 2 TBA
Адвенчура, Другой симулятор, Для взрослых 18+
9.3 20 оценок

MILF's Plaza 2 пробила отметку в 10 000 вишлистов!

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

И знаете, что это значит?

Нас уже ждут тысячи игроков, жаждущих пикантных встреч, свободы выбора и сочных милф на каждом шагу
10 000 вишлистов — это не просто цифра. Это 10 000 обещаний, что мы обязаны сделать игру ещё дерзче, ярче и безудержнее. И вас уже ждут NSFW обои!! Вы дали понять, чего хотите. И мы вас не подведём

Реакция на игру — просто космос, и именно она даёт нам бешеный заряд делать всё на максимум. Мы готовим сцены, от которых будет жарко даже в Сибири. А пока…

  • Добавляйте в вишлист, если ещё не успели
  • Поделитесь с другом, которому давно не хватало пикантных историй
  • Пристегните ремни – скоро начнётся настоящее удовольствие
17
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Madiark

Хотелось бы побегать за юную фута девочку которая развлекается с милфами

6
TopHouse

ахвавхавхвах, окак. Учтем, записал.

3
JackReacher

Этот мир не спасти

5
TopHouse

Поч?

2
Raphtallia

Срочно в исекай. В теле маленькой девочки. Только осторожнее с гоблинами. =)

3
SOLUS5678

Мои поздравления! Так держать ребята!.

3
TopHouse

Спасибо!

1
GleamingUngus

Добавил в вишлист чисто из вежливости.
Феодосий делает объективно лучше и интереснее.

2
MaxBlacksmith

Очередное напоминание, что я обещал пройти первую часть😄😄😄

TopHouse

Нууу, это уже к тебе вопросики.

ThinFalco TopHouse

У вас есть в планах сделать более масштабную игру?

TopHouse ThinFalco

Возможно