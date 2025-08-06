MILF's Plaza 2 пробила отметку в 10 000 вишлистов!

И знаете, что это значит?

Нас уже ждут тысячи игроков, жаждущих пикантных встреч, свободы выбора и сочных милф на каждом шагу

10 000 вишлистов — это не просто цифра. Это 10 000 обещаний, что мы обязаны сделать игру ещё дерзче, ярче и безудержнее. И вас уже ждут NSFW обои!! Вы дали понять, чего хотите. И мы вас не подведём

Реакция на игру — просто космос, и именно она даёт нам бешеный заряд делать всё на максимум. Мы готовим сцены, от которых будет жарко даже в Сибири. А пока…