MILF's Plaza 2 пробила отметку в 10 000 вишлистов!

И знаете, что это значит?
Нас уже ждут тысячи игроков, жаждущих пикантных встреч, свободы выбора и сочных милф на каждом шагу
10 000 вишлистов — это не просто цифра. Это 10 000 обещаний, что мы обязаны сделать игру ещё дерзче, ярче и безудержнее. И вас уже ждут NSFW обои!! Вы дали понять, чего хотите. И мы вас не подведём
Реакция на игру — просто космос, и именно она даёт нам бешеный заряд делать всё на максимум. Мы готовим сцены, от которых будет жарко даже в Сибири. А пока…
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- Пристегните ремни – скоро начнётся настоящее удовольствие
Хотелось бы побегать за юную фута девочку которая развлекается с милфами
ахвавхавхвах, окак. Учтем, записал.
Этот мир не спасти
Поч?
Срочно в исекай. В теле маленькой девочки. Только осторожнее с гоблинами. =)
Мои поздравления! Так держать ребята!.
Спасибо!
Добавил в вишлист чисто из вежливости.
Феодосий делает объективно лучше и интереснее.
Очередное напоминание, что я обещал пройти первую часть😄😄😄
Нууу, это уже к тебе вопросики.
У вас есть в планах сделать более масштабную игру?
Возможно