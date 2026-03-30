MILF's Plaza 2: сцены, звук и ближайшие обновления

Привет! Сегодня расскажем о том, что нового в разработке, работа над Milf’s Plaza 2 продолжается сразу по нескольким направлениям.

О постановке сцен

Одна из важных задач в разработке - сделать сцены более цельными и выразительными. Во многих играх жанра диалог быстро переходит к основному контенту, из-за чего момент часто воспринимается резко и теряет часть атмосферы.

В Milf’s Plaza 2 сценам уделяется больше внимания: используются дополнительные арт-кадры, смена планов, работа с камерой, звуковые акценты и музыка. Всё это помогает лучше передать настроение, эмоции персонажей и сделать переходы внутри сцены более естественными.

Такая детализация требует больше времени на производство и вёрстку, при этом сама сцена не всегда становится значительно длиннее. Но в результате игра ощущается богаче, а сцены - более насыщенными и разнообразными.

Обновление звука

Ещё одно важное изменение - улучшение работы со звуком. К проекту подключён профессиональный саунд-дизайнер.

Сейчас обновляется не только музыкальное и звуковое оформление сцен, но и звук в режиме исследования. Это позволяет сделать общее восприятие игры более цельным и усилить атмосферу в ключевых моментах.

Прогресс по контенту

Сюжетная линия Сестёр находится на финальном этапе, однако в текущем месяце релиз этой части не планируется.

В конце марта вместо этого будут опубликованы:

новый ивент с Мисс Марпл

Новая клиентка

Также готовится дополнительный контент, связанный с Хозяйкой.

Android-версия

Параллельно продолжается работа над Android-версией. Уже загружена тестовая сборка, чтобы проверить сцены с Мисс Марпл, в которых ранее возникали зависания и вылеты.

Сейчас основная задача - понять, удалось ли оптимизировать эти моменты и стабилизировать работу игры на устройствах Android.

Ну и не можем не поделиться еще одной классной новостью. Не так давно мы перешли отметку в 60 тысяч вишлистов, тем самым пробив цель вишлист кампании, открывающую отдельный бонус в виде NSFW-комикса. Вы просто лучшие!

Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать Milf’s Plaza 2 более качественной, атмосферной и проработанной игрой.

Если вы следите за проектом и хотите поддержать разработку, добавляйте Milf’s Plaza 2 в список желаемого - это помогает игре расти и даёт нам возможность продолжать улучшать проект еще больше.