на главную
об игре
Militsioner TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, Другой симулятор, От первого лица
4.9 18 оценок

Большой брат следит за тобой! Представлен геймплей российской игры Militsioner о побеге от огромного стража порядка

butcher69
Новости

Игра Militsioner была вновь продемонстрирована вчера в рамках церемонии вручения премии Day of the Devs Game Awards 2023 Edition.

Разработанная российской студии TALLBOYS, игра описывается как "сюрреалистический симулятор побега от первого лица", в котором ваш персонаж постоянно находится под наблюдением огромного полицейского.

Вы можете получить небольшое представление о том, что вас ожидает, выше, а также заглянуть на страницу игры в Steam, чтобы узнать больше.

Militsioner планируется к выходу на PC; конкретная дата релиза пока не называется..

-1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf

Походу автора забирали в ОВД и у него остался некий осадок :))

1
TILL0910

Осадок от бутылки. Взбалтывать надо перед употреблением.🤣

0
CAT987g

Наркоманы...

0
caramba1999

Дверь мне делал. Дверь мне сделал аатьь. Что тебе от меня надо аать.

0