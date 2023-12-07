Большой брат следит за тобой! Представлен геймплей российской игры Militsioner о побеге от огромного стража порядка

Игра Militsioner была вновь продемонстрирована вчера в рамках церемонии вручения премии Day of the Devs Game Awards 2023 Edition.
Разработанная российской студии TALLBOYS, игра описывается как "сюрреалистический симулятор побега от первого лица", в котором ваш персонаж постоянно находится под наблюдением огромного полицейского.
Вы можете получить небольшое представление о том, что вас ожидает, выше, а также заглянуть на страницу игры в Steam, чтобы узнать больше.
Militsioner планируется к выходу на PC; конкретная дата релиза пока не называется..
Походу автора забирали в ОВД и у него остался некий осадок :))
Осадок от бутылки. Взбалтывать надо перед употреблением.🤣
Наркоманы...
Дверь мне делал. Дверь мне сделал аатьь. Что тебе от меня надо аать.