Большой брат следит за тобой! Представлен геймплей российской игры Militsioner о побеге от огромного стража порядка

В этой игре вы оказываетесь в провинциальном городке, где живёт и работает милиционер-великан. Но вот незадача — вы арестованы в этот обычный день, хотя вы знаете, что не нарушали закон. Все в городке уверены в вашей вине, поэтому вам нужно выбраться на свободу.

Вы должны быть осторожны, быстры и находчивы, чтобы не попасться милиционеру и обойти все препятствия на пути к свободе.