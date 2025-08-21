Испытайте побег из города под присмотром гигантского полицейского: стартовал открытый тест Militsioner

Открытый тест-бета иммерсивной симуляционной игры Militsioner теперь доступен для PC через Steam. Разработчик TALLBOYS и издатель Critical Reflex предлагают игрокам попробовать свои силы в динамичном городе, управляемом гигантским полицейским.

Вам предстоит ориентироваться в постоянно меняющихся условиях города, следить за реакциями Милиционера и использовать смекалку, чтобы совершить побег своим способом. За вами всегда наблюдают: каждое действие — воровство, вандализм или угрозы местным жителям — фиксируется, и город помнит всё.

Судьба вашего персонажа зависит от выбора: завоюете ли вы доверие жителей через разговоры и добрые дела или будете использовать их для собственных целей — последствия ощущаются сразу. Простого побега не будет: нужно изучить местность, дождаться уязвимого момента гигантского полицейского и реализовать тщательно продуманный план. Ошибки дорого обходятся.

TALLBOYS обещает захватывающий опыт, где стратегия, наблюдательность и моральный выбор решают, удастся ли вам сбежать. Дата полноценного релиза пока не объявлена, но открытая бета уже позволяет оценить атмосферу и возможности игры.