Под взором гигантского блюстителя порядка: 5 минут нового геймплея Militsioner

Разработчики из студии Tallboys представили свежий геймплейный ролик своего необычного иммерсивного симулятора Militsioner. Видео длительностью 5 минут позволяет оценить обновлённое демо проекта и погрузиться в его мрачную, сюрреалистичную атмосферу.

Сюжет Militsioner начинается с того, что главный герой однажды утром обнаруживает себя арестованным и решает любой ценой сбежать из города. Однако на пути к свободе его ждёт серьезное препятствие в виде гигантского милиционера, который неустанно следит за каждым шагом беглеца. Ситуация осложняется ещё и тем, что город постепенно погружается под воду, а значит, время работает против героя.

Опубликованный геймплей демонстрирует, как протагонисту предстоит скрываться от всевидящего ока надзирателя, прячась в тенях и отыскивая обходные пути. Атмосфера игры пропитана тревогой и безысходностью, а окружающий мир выглядит одновременно реалистичным и сюрреалистичным, создавая уникальное визуальное впечатление.

К сожалению, точная дата выхода Militsioner пока не объявлена. Поклонникам атмосферных и необычных игровых экспериментов остаётся следить за новостями от Tallboys и надеяться, что ожидание не затянется надолго.