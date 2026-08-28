Сюрреалистичный иммерсивный симулятор Militsioner заглянет на консоли Xbox и выйдет в 2027 году

Иммерсивный симулятор от первого лица в духе Кафки MILITSIONER получил версию для Xbox Series. Издатель CRITICAL REFLEX и разработчик TALLBOYS подтвердили, что игра выйдет в 2027 году на Xbox Series и ПК, где будет доступна через Steam и Microsoft Store.

В MILITSIONER игроку предстоит оказаться в довольно абсурдной ситуации: обычного человека, который никогда не совершал ничего примечательного, внезапно арестовывают за преступление, которого он не совершал. После этого герой должен как можно скорее собрать вещи и попытаться покинуть город. Главная проблема заключается в том, что за его действиями постоянно наблюдает Гигантский Полицейский.

При этом разработчики делают ставку не на линейное прохождение, а на свободу действий. Добраться до вокзала можно разными способами, причём практически каждая проблема предлагает несколько решений. Например, обнаружив турникет, игрок может попытаться договориться с кассиршей и получить билет благодаря хорошим отношениям. Если такой вариант не подходит, турникет можно взломать, а ночью — проникнуть в кассу и украсть билет.

Именно реактивность окружающего мира должна стать одной из главных особенностей MILITSIONER. У каждого персонажа, включая самого Гигантского Полицейского, есть система настроения, напоминающая «Тамагочи». Действия игрока способны влиять на отношение окружающих, поэтому иногда гораздо выгоднее наладить контакт с нужным человеком, чем сразу прибегать к нарушению закона.

Впрочем, нарушать закон игра тоже позволяет. Герой сможет воровать предметы на улицах, грабить квартиры и магазины, а найденные или украденные вещи можно продавать, чтобы получать ресурсы для дальнейшего путешествия. Такой подход хорошо соответствует концепции иммерсивного симулятора: разработчики предлагают не единственный правильный путь, а набор инструментов, последствия которых игроку предстоит выяснять самостоятельно.

Но преступления могут иметь неприятные последствия. Если взломать кассу и поднять слишком много шума, можно разбудить Гигантского Полицейского. После этого придётся срочно искать укрытие и спасаться от преследования. При этом город постоянно следит за героем, поэтому открытое нарушение закона способно привлечь внимание обычной полиции.

Отдельное значение в MILITSIONER отведено времени. У автомобилей, поездов, жителей города и самого Великана есть собственные расписания. Это означает, что доступный игроку путь может зависеть не только от его решений, но и от того, в какой момент он решит ими воспользоваться.

Система диалогов также будет реактивной: игроку разрешат свободно выбирать реплики и таким образом влиять на отношения с персонажами. В совокупности эти механики должны превратить побег из города в своеобразный эксперимент — можно договариваться, воровать, скрываться, нарушать правила или искать нестандартные способы решения возникающих проблем.

MILITSIONER выглядит особенно необычно именно благодаря сочетанию абсурдистской атмосферы, механик иммерсивного симулятора и постоянного ощущения наблюдения. Вместо привычного героического приключения игроку предлагают историю человека, который просто пытается выбраться из странного города, пока за каждым его шагом следит огромный полицейский.

Релиз MILITSIONER состоится в 2027 году на Xbox Series и ПК.