В Steam вышла бесплатная демоверсия иммерсивного симулятора Militsioner

В цифровом сервисе Steam состоялся релиз общедоступной пробной версии необычного иммерсивного симулятора Militsioner от независимой команды TALLBOYS и издательства CRITICAL REFLEX. Пробный фрагмент позволяет лично оценить базовые механики побега из изолированного городка под неусыпным надзором исполинского стража порядка.

События игры разворачиваются в сюрреалистичном поселении советского типа, где главного героя внезапно объявляют преступником и лишают права покидать периметр. Главным препятствием на пути к свободе выступает гигантский милиционер, возвышающийся над крышами домов и непрерывно следящий за происходящим на улицах. Колосс реагирует на любые подозрительные действия, кражи и попытки скрыться, вынуждая подозреваемого тщательно продумывать каждый шаг и использовать особенности окружения.

В представленной сборке открыт отдельный городской район с доступом к разветвленной канализационной сети и крышам жилых домов. Центральной задачей демоверсии стал новый маршрут побега через горный фуникулер. Добраться до спасительной кабины можно несколькими путями, среди которых числятся кража ключа из кабинета администрации, попытка официально устроиться на работу на станции, сговор с пугливым оператором или опасная вылазка на крышу движущегося вагона.

Он - это закон и порядок, с ним невозможно бороться. Однако под формой скрывается живой человек - и в этом его главная уязвимость.

- Команда разработчиков TALLBOYS

Поведение великана регулируется сложной системой настроений. Действия персонажа могут разозлить, обрадовать или расстроить колосса. В моменты глубокой тоски милиционера город начинает заливать дождевая вода, из-за чего низины уходят под воду и меняют привычные пути передвижения. В хорошем расположении духа исполин способен простить мелкие проступки, одолжить денег или даже помочь забраться на труднодоступные ярусы построек.

В процессе производства проект претерпел существенные структурные изменения. Авторы отказались от изначальной идеи свободного голосового ввода через микрофон, посчитав технологию бесперспективной, и сосредоточились на классических элементах жанра с нелинейным решением задач. Игровой процесс разделен на 3 акта с элементами механики rogue-lite, где каждая неудачная попытка побега открывает улучшения и меняет поведение великана для следующего беглеца.

Полноценный релиз Militsioner запланирован на 2027 год. Игра разрабатывается для персональных компьютеров в Steam, а также появится на консолях Xbox Series со стартом в каталоге подписочного сервиса Game Pass.