Дополнение Atomic Ambitions для Millennia представит в игре новые эпохи и геймплейные механики

Стратегия Millennia, задуманная как соперник знаменитой Civilization, не оправдала ожиданий при своем релизе в начале этого года. Студия C Prompt Games в партнерстве с Paradox Interactive попыталась завоевать сердца поклонников жанра 4X, но игра встретила прохладный прием от критиков и геймеров. Средний рейтинг Millennia на Metacritic составляет 68/100, а пользовательская оценка — 5,7 из 10. Основные претензии касались слабой технической стороны и слишком упрощенного геймплея, и наш редактор также оценил игру всего в 4 из 10 баллов.

Тем не менее, разработчики не оставили Millennia без поддержки и выпустили несколько обновлений с новыми функциями и улучшениями. Это помогло улучшить игру, и недавние отзывы на Steam за последние 30 дней стали «очень положительными», хотя общий рейтинг остается «смешанным». Примером того, как Millennia изменилась, станет грядущее дополнение Atomic Ambitions, которое должно выйти 12 ноября.

Atomic Ambitions добавит в игру новую Седьмую эпоху — Атомное время, где человечество борется с последствиями загрязнений и радиоактивных отходов. Новое DLC вводит уникальную механику для системы DEFCON, которая позволяет управлять уровнем боевой готовности. Ошибки или агрессивные действия игроков могут привести DEFCON к нулю, что спровоцирует ядерный конфликт. Помимо этого, появятся три новых духа-нации: Siege Master, Nuclear Advantage и Flower Child, каждый из которых добавит уникальные возможности и подходы к управлению цивилизацией.

В Atomic Ambitions также появится возможность начать игру на этапе «Пустошь», когда карта представляет собой разрушенный мир после ядерной войны. На этом этапе игрокам предстоит восстанавливать цивилизацию на руинах и строить новую историю мира, что будет реализовано в виде Девятой эпохи. Дополнение выходит вместе с крупным обновлением №6, которое обещает множество доработок и улучшений. Подробности о грядущем обновлении можно найти в официальном анонсе в Steam.