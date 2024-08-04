Историческая 4X-стратегия Millennia получит первое дополнение Ancient World 12 августа

C Prompt Games и Paradox Interactive анонсировали Ancient World, первое дополнение к пошаговой 4X-стратегии Millennia, которое будет доступно с 12 августа.

Ancient Worlds добавляет новые возможности в начале игры, включая потенциальный новый тип правительства, а также новый национальный дух, ориентированный на дипломатию, достопримечательности и другой контент, вдохновленный ранними днями человечества.

Основные особенности: