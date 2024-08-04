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Millennia 26.03.2024
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.4 102 оценки

Историческая 4X-стратегия Millennia получит первое дополнение Ancient World 12 августа

monk70
Новости

C Prompt Games и Paradox Interactive анонсировали Ancient World, первое дополнение к пошаговой 4X-стратегии Millennia, которое будет доступно с 12 августа.

Ancient Worlds добавляет новые возможности в начале игры, включая потенциальный новый тип правительства, а также новый национальный дух, ориентированный на дипломатию, достопримечательности и другой контент, вдохновленный ранними днями человечества.

Основные особенности:

  • Начало с кочевой группой — вы начинаете игру с неустроенной странствующей группы, ищущей ресурсы для повышения своей силы, пока не решите осесть и основать полноценное общество.
  • Новые угрозы — мегафауна бродит по землям, угрожая вашим доисторическим кочевникам, но также предлагая возможность новых событий и впечатлений.
  • Новая местность — начало с замерзшей местности вводит новые проблемы, ограничивая сбор ресурсов, но по мере того, как она оттаивает и расширяется более гостеприимная среда, вы открываете пышные луга и леса.
  • Новый национальный дух — Посланники — это национальный дух второй эпохи, который подчеркивает дипломатию в начале игры. Дарите подарки соперничающим странам, собирайте ресурсы у более мелких стран и сохраняйте их независимость, а также пользуйтесь новым особым товаром ламы.
  • Новое начальное правительство — ​​Групповые компании: Вместо того, чтобы строить родину, групповые компании полагаются на мощные краткосрочные бонусы и племенные лагеря, чтобы получить фору. Кроме того, они получают кочевую группу для исследования местности и заселения дополнительного столичного региона.
  • Новые достопримечательности — открывайте величественные чудеса природы, исследуя свой новый мир. На карте могут появиться гора Цзянлан, водопады Игуасу, национальный парк Редвуд и восемь других достопримечательностей, каждая со своей собственной новой экспедицией.
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