Историческая 4X-стратегия Millennia получит первое дополнение Ancient World 12 августа

C Prompt Games и Paradox Interactive анонсировали Ancient World, первое дополнение к пошаговой 4X-стратегии Millennia, которое будет доступно с 12 августа.
Ancient Worlds добавляет новые возможности в начале игры, включая потенциальный новый тип правительства, а также новый национальный дух, ориентированный на дипломатию, достопримечательности и другой контент, вдохновленный ранними днями человечества.
Основные особенности:
- Начало с кочевой группой — вы начинаете игру с неустроенной странствующей группы, ищущей ресурсы для повышения своей силы, пока не решите осесть и основать полноценное общество.
- Новые угрозы — мегафауна бродит по землям, угрожая вашим доисторическим кочевникам, но также предлагая возможность новых событий и впечатлений.
- Новая местность — начало с замерзшей местности вводит новые проблемы, ограничивая сбор ресурсов, но по мере того, как она оттаивает и расширяется более гостеприимная среда, вы открываете пышные луга и леса.
- Новый национальный дух — Посланники — это национальный дух второй эпохи, который подчеркивает дипломатию в начале игры. Дарите подарки соперничающим странам, собирайте ресурсы у более мелких стран и сохраняйте их независимость, а также пользуйтесь новым особым товаром ламы.
- Новое начальное правительство — Групповые компании: Вместо того, чтобы строить родину, групповые компании полагаются на мощные краткосрочные бонусы и племенные лагеря, чтобы получить фору. Кроме того, они получают кочевую группу для исследования местности и заселения дополнительного столичного региона.
- Новые достопримечательности — открывайте величественные чудеса природы, исследуя свой новый мир. На карте могут появиться гора Цзянлан, водопады Игуасу, национальный парк Редвуд и восемь других достопримечательностей, каждая со своей собственной новой экспедицией.
четырежды Хэ стратегия
Слишком поздно.