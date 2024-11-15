Millennia, Isonzo и Left 4 Dead 2 стали временно бесплатными в Steam

В Steam стартовали "бесплатные выходные", в рамках которых три проекта стали бесплатными для игры до 18 ноября, 21:00 МСК. Все желающие могут бесплатно опробовать шутеры Isonzo и Left 4 Dead 2, а также глобальную 4Х-стратегию Millennia. К тому же, на время акции все три игры предлагаются со значительными скидками.

Isonzo, тактический шутер от BlackMill Games, посвящен событиям Первой мировой войны. До 27 ноября его можно приобрести за 363 рубля.

Left 4 Dead 2 — знаменитый кооперативный зомби-шутер от Valve с русской озвучкой — продается за 77 рублей до 18 ноября.

Millennia — новая стратегия, в которой игроки управляют империей от каменного века до ближайшего будущего. Эту стратегию можно приобрести за 1099 рублей до 26 ноября.