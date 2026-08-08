Дата выхода хоррор-шутера Milo в раннем доступе Steam назначена на 29 октября 2026 года, а демоверсию игры отключили

Разработчик Спенсер из независимой студии rat cream games совместно с издателем Yarrawah Interactive официально зафиксировал дату выхода кооперативного хоррор-шутера Milo в раннем доступе Steam на 29 октября 2026 года. Одновременно с этим анонсом автор полностью отключил бесплатную демоверсию проекта в магазине Valve. Девелопер объяснил такое решение банальной нехваткой времени и сил на поддержку отдельно тестируемого билда во время подготовки релиза. По словам Спенсера, за прошедшие месяцы игра пережила серьезную переработку механик и оптимизации, из-за чего устаревшая демоверсия больше не отражала актуального состояния проекта.

Создание Milo продолжается уже около 5 лет, а разработка сопровождалась затяжными проблемами и критикой. Осенью 2025 года демоверсия игры приняла участие в фестивале Steam Next Fest, где показала неутешительные результаты и собрала волну негативных отзывов. Пользователи критиковали проект за отвратительную производительность и топорный игровой процесс, а среднее время игры составляло всего 11 минут. В разгромных рецензиях геймеры прямым текстом называли тайтл небрежным клоном зомби-режима Call of Duty: Black Ops 3, будто бы сгенерированным через нейросеть ChatGPT без попытки довести до ума базовые механики.

Прохладная реакция аудитории и технические сложности вынудили автора идти на компромиссы и переносы. Изначально запланированный на сентябрь 2025 года запуск в раннем доступе сначала сдвинули на 2026 год, а затем разработчик вынужден был вырезать локальный кооператив в режиме разделенного экрана. Чтобы спасти долгострой, к проекту присоединилась австралийская команда Yarrawah Interactive, выступившая в роли издателя и соразработчика. Партнеры помогли перевести игру на свежую версию движка Unreal Engine, обновили модели оружия и врагов, а также занялись улучшением сетевого кода.

Геймплейно Milo предлагает игрокам выживать в мрачных траншеях, отражая волны культистов. Главной особенностью тайтла выступают ручные крысы, которые пожирают трупы врагов, и механика взрыва тел для получения временных усилений. В процессе сражений игроки могут использовать арсенал времен Второй мировой войны, задействовать автомат с бонусами Cream Machine и посещать аркадный зал Traang, где с помощью мини-игры в баскетбол можно зарабатывать билеты на апгрейды снаряжения.

На запуске 29 октября 2026 года в Milo появится сетевой кооператив до 4 человек, 3 уникальных класса выживших и более 12 видов огнестрельного оружия. Для запуска игры на минимальных настройках в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду потребуется ПК с процессором Intel Core i5-12400F, 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660. Для более комфортной игры в 1080p разработчики рекомендуют графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3060.