Корейский хоррор MIMESIS разошёлся тиражом 2 млн копий

Кооперативный хоррор MIMESIS от южнокорейской студии ReLU Games, входящей в состав KRAFTON, преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий по всему миру. Нового достижения проект добился после выхода первого крупного обновления, которое заметно ускорило рост продаж.

MIMESIS представляет собой кооперативный хоррор для четырёх игроков, главной особенностью которого стал монстр, управляемый искусственным интеллектом. Он в реальном времени копирует поведение, движения и голос игроков, заставляя участников постоянно сомневаться, кто перед ними — настоящий союзник или опасный противник.

Игра вышла в раннем доступе в октябре прошлого года и всего за 50 дней преодолела рубеж в миллион проданных копий. После масштабного июньского обновления, улучшившего поведение ИИ, структуру прохождения и баланс, продажи выросли ещё сильнее, позволив проекту достичь нового рекорда.

Популярность MIMESIS подтверждается и активностью аудитории. Общая продолжительность просмотров роликов по игре превысила 10,3 миллиона часов, а суммарный пик одновременных зрителей различных трансляций достиг 3,8 миллиона человек.

Кроме коммерческого успеха, проект получил признание и среди разработчиков. На японской конференции CEDEC Awards 2026 MIMESIS стала первой корейской игрой, завоевавшей награду в категории «Лучший игровой дизайн», где особенно отметили инновационное использование искусственного интеллекта как ключевого элемента игрового процесса.

В KRAFTON уже заявили, что намерены развивать MIMESIS как долгосрочную франшизу и продолжат делать ставку на интеграцию ИИ в будущие игры.