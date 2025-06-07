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Mina the Hollower TBA
Экшен, Адвенчура, Инди, Вид сверху, Ретро
5.3 12 оценок

Автор Shovel Knight на Summer Game Fest объявил дату выхода новой игры - Mina the Hollower

Gutsz Gutsz

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 студия Yacht Club Games представила свежий трейлер Mina the Hollower — пиксельного приключения, вдохновлённого классикой Game Boy Color. В ролике показаны отрывки готического мира, наполненного чудовищами, ловушками и стилизованной под восьмибитную графикой, а также раскрыта дата выхода — уже этой осенью.

Главная героиня, Мина, отправляется на таинственный остров, чтобы снять проклятие, и сталкивается с ужасающими врагами в духе Castlevania и The Legend of Zelda. Визуально и по духу проект отдаёт дань классическим экшенам 90-х, а атмосферу усиливает музыка от легендарного композитора Юдзо Косиро (Streets of Rage, Shinobi, Ys).

Одновременно с трейлером в Steam вышла ограниченная по времени демоверсия Mina the Hollower, в которой представлен первый уровень с полноценной битвой с боссом. Демо будет доступно до окончания Steam Next Fest — до 16 июня. Прогресс, достигнутый в пробной версии, переносится в полную игру.

Минa the Hollower выйдет 31 октября 2025 года для Windows, macOS и Linux в Steam. Пока игра официально заявлена только для ПК, но учитывая прошлый опыт Yacht Club Games, можно ожидать и консольный релиз в будущем.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BAZKIN

Я думал Лопатного нового покажут :c