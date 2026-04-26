Авторы Shovel Knight завершили разработку Mina the Hollower

Студия Yacht Club Games объявила о завершении разработки своей новой игры Mina the Hollower — проект официально «ушёл на золото». Это означает, что основная версия полностью готова, а сейчас команда занимается финальными этапами перед релизом.

Разработчики уже отправили игру на сертификацию и пообещали, что точную дату выхода раскроют в ближайшее время, как только она будет окончательно утверждена.

Mina the Hollower — следующий крупный проект авторов Shovel Knight. Игра выполнена в ретро-стилистике с отсылками к эпохе Game Boy Color и предлагает более масштабный и насыщенный контентом опыт.

Изначально релиз планировался на 2025 год, но разработку решили продлить, чтобы улучшить качество. В результате проект создавался более шести лет и стал самым амбициозным в истории студии.

Игроков ждёт обширный мир, более 25 боссов и мини-боссов, система прокачки, десятки предметов и дополнительные режимы, включая New Game Plus.

Релиз ожидается весной 2026 года, а точную дату выхода объявят уже в ближайшие дни.