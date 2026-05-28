Mina The Hollower обошла Forza Horizon 6 и стала самой высокооценённой игрой 2026 года

Mina The Hollower от Yacht Club Games неожиданно вырвалась в лидеры 2026 года по оценкам критиков, обойдя даже Forza Horizon 6.

Сейчас у игры 93 балла на Metacritic и 92 на OpenCritic — это лучший результат среди всех релизов этого года на данный момент.

Критики называют Mina The Hollower «современной классикой» и хвалят игру за атмосферу, пиксельный стиль, юмор и разнообразный геймплей. IGN и Screen Rant поставили проекту максимальные оценки, а многие журналисты уже называют его одним из главных претендентов на GOTY.

Особенно впечатляет то, что Mina The Hollower — сравнительно небольшой проект на фоне крупных AAA-релизов вроде Forza Horizon 6, Resident Evil Requiem и 007 First Light, которые до этого считались главными фаворитами года.