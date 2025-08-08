Mina the Hollower проберётся и на Switch 2 - демоверсия уже ждёт игроков

Yacht Club Games объявила, что их ретро-приключение Mina the Hollower выйдет не только на уже заявленных Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch, но и на новую Switch 2. Релиз запланирован на 31 октября, а владельцы первой версии Switch уже могут скачать бесплатную демоверсию из eShop.

Игра вдохновлена классикой Game Boy Color вроде The Legend of Zelda: Oracle of Seasons/Ages и предлагает вид сверху, мрачную атмосферу и насыщенное приключение. Главная героиня, Мина, отправляется на проклятый остров, чтобы починить генераторы искр, сразиться с монстрами и боссами, а также преодолеть ловушки и головоломки.

В её арсенале — оружие ближнего боя, пистолеты и уникальная способность зарываться под землю для исследования мира. Разработчики обещают обширные локации, стильную 8-битную графику и саундтрек в духе MSX от Джейка Кауфмана, знакомого фанатам Shovel Knight.