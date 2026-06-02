Mina the Hollower разошлась тиражом 300 тысяч копий за три дня и помогла Yacht Club выйти из финансового кризиса

Новая приключенческая игра Mina the Hollower от студии Yacht Club Games, известной по серии Shovel Knight, продемонстрировала успешный старт продаж. За первые три дня после релиза проект приобрели более 300 тысяч раз, что стало важным достижением для разработчиков, ранее столкнувшихся с финансовыми трудностями во время производства игры.

Руководитель и сооснователь студии Шон Веласко положительно оценил результаты запуска, однако отметил, что ожидал еще более высоких показателей. По его словам, особенно удивительно видеть разницу между коммерческим успехом и реакцией критиков. На данный момент Mina the Hollower входит в число самых высоко оцененных игр 2026 года, однако по темпам продаж заметно уступает крупным релизам известных франшиз.

В Yacht Club считают, что столь высокие оценки должны помочь проекту сохранить интерес аудитории в долгосрочной перспективе. Разработчики рассчитывают, что положительные отзывы будут способствовать дальнейшему росту продаж, особенно среди игроков, которые пока не успели познакомиться с новинкой.

Создание Mina the Hollower стало для студии одним из самых амбициозных проектов за последние годы. Ради завершения разработки команда даже приостановила работу над трехмерной игрой во вселенной Shovel Knight. При этом руководство компании не планирует вновь распределять сотрудников между несколькими крупными проектами одновременно, предпочитая сосредоточиться на развитии одного направления.

Дополнительным фактором, который мог повлиять на стартовые продажи, стала ценовая политика. Игра поступила в продажу по цене 20 долларов и не получила традиционной скидки в день релиза. По словам разработчиков, такой подход был выбран намеренно, чтобы сделать покупку привлекательной с самого начала и не приучать аудиторию ждать будущих распродаж.

Несмотря на то что проект пока не стал одним из самых продаваемых релизов года, в индустрии отмечают, что высокий рейтинг далеко не всегда гарантирует рекордные коммерческие результаты. Mina the Hollower представляет собой новую интеллектуальную собственность и заметно отличается по игровому процессу от предыдущих работ Yacht Club Games, тогда как конкурировать ей приходится с продолжениями популярных мировых серий, обладающих значительно большей узнаваемостью среди игроков.