Mina the Hollower выйдет этой весной; демо для PS5 стартует 13 февраля

Mina the Hollower от студии Yacht Club Games выйдет на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2 и ПК через Steam этой весной. Ограниченная демо-версия для PS5 будет доступна с 13 по 27 февраля и позволит пройти начальный этап игры с первым серьёзным боем с боссом. Прогресс, достигнутый в демо, перенесётся в полную версию.

Геймдиректор Шон Веласко отметил, что создание игры заняло годы и потребовало полной отдачи команды, но результат оправдал ожидания. Mina the Hollower предлагает игрокам взять под контроль Мину, известную как «Хаулерша», и спасти проклятый остров, преодолевая препятствия, сражаясь с монстрами кнутом «Ночная звезда» и исследуя огромный мир с пиксельной графикой в стиле Game Boy Color.

Игроков ждут сложные бои с боссами, уникальные виды оружия и безделушки с экзотическими эффектами, прокачка персонажа, тщательно анимированные локации и саундтрек от Джейка Кауфмана. Проект сочетает викторианский готический хоррор, исследование взаимосвязанных уровней и атмосферу аутентичной 8-битной классики с современными визуальными и геймплейными элементами.