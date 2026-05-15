Mina the Hollower: журналист в восторге от "Bloodborne на Game Boy", а студия борется за выживание

До релиза Mina the Hollower осталось две недели, и в сети появились превью финальной версии. Судя по первым оценкам, Yacht Club Games удалось не просто повторить успех Shovel Knight, а создать одну из самых атмосферных и умных инди-игр года.

Журналисты наперебой сравнивают её то с Zelda, то с Bloodborne, а один из авторов IGN после нескольких часов с билдом заключил: «Mina the Hollower приготовила что-то особенное».

Ключевая механика, которая всех зацепила, — это «Hollowing». Главная героиня, мышка Мина, умеет зарываться в землю, становясь на время неуязвимой. Это не просто способ уклонения, а основа всей боевой системы. Можно пропустить атаку врага, вынырнуть у него за спиной и нанести решающий удар. В сочетании с медленным, методичным оружием вроде стартового кнута или тяжёлого молота бои превращаются в тактическое танго. Не зря сами разработчики в интервью говорили, что вдохновлялись Castlevania и Bloodborne.

Оружия в игре, как выяснилось, больше, чем ожидалось. Помимо кнута, кинжалов и молота, есть электрическая пушка, которая накапливает заряд в ближнем бою и разряжается шквалом рикошетящих молний на расстоянии. IGN в шутку назвал её «удовлетворительной».

Мир игры тоже удивляет. Заявленная как «Zelda-подобная», Mina the Hollower на деле оказалась гораздо мрачнее. Это готический сеттинг XVIII века с антропоморфными животными, и он полон странных и запоминающихся деталей. Можно помочь бесформенной массе плоти снова стать человеком, поиграть в салочки с призраком или найти ломбард, чтобы продать ненужные безделушки.

Автор IGN метко пошутил, что если бы Fable, Bloodborne и Link's Awakening родили ребёнка на Game Boy Color, он вырос бы именно в городе Оссекс.

Ставки высоки как никогда

За радужными превью скрывается драма. Как ранее писалось на PG, студия Yacht Club Games переживает не лучшие времена, а основатель Шон Веласко называл эту игру «вопросом жизни и смерти» для компании. 500 тысяч копий сделают студию «золотой», 200 тысяч — просто «очень хорошо», а вот 100 тысяч — это уже «нехорошо».

Учитывая, что сейчас конец мая относительно свободен от крупных релизов, а превью единогласно называют игру потенциальным хитом, у Мины есть все шансы не только спасти студию, но и стать одной из главных инди-сенсаций этого года. Ждать осталось недолго — игра выходит 29 мая на всех актуальных платформах.