После шести лет разработки Mina the Hollower наконец доберётся до релиза - и это может стать новым хитом

Студия Yacht Club Games наконец определилась с датой выхода Mina the Hollower — долгожданное пиксельное приключение появится в Steam уже 29 мая. Игра находилась в разработке с 2020 года, пережила несколько переносов и успела превратиться в один из самых затяжных инди-проектов последних лет. Для команды, прославившейся благодаря Shovel Knight, этот релиз выглядит почти как проверка на прочность.

Mina the Hollower вдохновлена классическими Zelda с видом сверху, но по атмосфере и динамике заметно мрачнее. Разработчики не скрывают влияния Bloodborne и Castlevania, а сама игра делает ставку на олдскульную пиксельную графику, быстрые бои и исследование опасного мира без лишнего «ведения за руку». Судя по свежему ролику, проект выглядит как очень уверенная попытка вернуть дух 8-битных приключений, но без ощущения музейного экспоната.

Особенно интересно, что Yacht Club Games не пытается переизобрести жанр. В эпоху, когда многие инди-игры стараются удивить сложными механиками или необычной структурой, Mina the Hollower выглядит как честное и максимально концентрированное приключение старой школы. И именно это сейчас может сыграть ей на руку.

При этом ставки для студии действительно высоки. Ранее основатель Yacht Club Games Шон Веласко прямо говорил, что продажи игры критически важны для будущего команды. По его словам, проекту желательно преодолеть отметку хотя бы в 200 тысяч копий, а идеальным сценарием стали бы полмиллиона продаж.

Сейчас у Mina the Hollower есть хороший шанс выстрелить: конец мая выглядит относительно спокойным с точки зрения крупных релизов, а аудитория явно соскучилась по качественным одиночным приключениям без сервисной модели и бесконечных сезонов. Если Yacht Club Games действительно удалось совместить дух старых Zelda с более мрачной атмосферой Bloodborne, то у инди-сцены может появиться один из главных хитов года.