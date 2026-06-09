Продажи Mina the Hollower достигли 500 тыс копий

Студия Yacht Club Games, создавшая Shovel Knight, в прошлом году беспокоилась о запуске Mina the Hollower после столь долгого перерыва, но, как оказалось, беспокоиться было не о чем. Игра разошлась тиражом более 500 000 копий менее чем за две недели.

Студия отметила это достижение и поблагодарила игроков за поддержку в социальных сетях, также намекнув, что «приключение только начинается». Учитывая всю поддержку, спин-оффы и прочее, что Shovel Knight получала на протяжении многих лет, легко представить, что может произойти дальше, даже если конкретные планы пока не раскрыты.

Mina the Hollower продана тиражом 500 000 копий! Полмиллиона Пустотелых спустились на Остров Тенебро, и мы просто в восторге. Спасибо вам за игру, за то, что делитесь впечатлениями, пишете обзоры, стримите и верите в нашу надменную маленькую мышку. Приключение только начинается!

Mina the Hollower отлично стартовала, продав 300 000 копий за первые выходные, что заставило Yacht Club подтвердить, что после первоначальных продаж все будет «в порядке». Менее чем за неделю было продано ещё 200 000 копий, так что теперь игра неуклонно приближается к цели в миллион копий, на которую рассчитывала студия.