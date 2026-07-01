Разработчики Shovel Knight рассказали о переходе к трехмерным играм после успеха Mina the Hollower

Студия Yacht Club Games планирует сосредоточиться на разработке 3D-проектов после коммерческого успеха приключенческого экшена Mina the Hollower. Об этом рассказал сооснователь студии Шон Веласко в эфире подкаста The Game Treasure Podcast.

Создание Mina the Hollower заняло у команды около 6 лет, хотя изначально игра задумывалась как 2-летний проект. Производство затянулось из-за различных трудностей и пандемии, однако после релиза, проект продемонстрировал высокие показатели. За первые 3 дня продаж тираж превысил 300 000 копий, а за первые 2 недели этот показатель достиг отметки в 500 000 копий на всех целевых платформах. Подобные результаты позволили коллективу зафиксировать стабильное финансовое положение и продолжить работу без необходимости сокращения штата или привлечения сторонних инвестиций.

Шон Веласко отметил, что в процессе производства студия разделилась на 2 команды. В то время как часть сотрудников создавала 2D-приключение про мышь по имени Мина, остальные занимались прототипированием секретного 3D-проекта во вселенной Shovel Knight. Впоследствии все ресурсы студии были перенаправлены на завершение Mina the Hollower, из-за чего разработку 3D-платформера приостановили. На момент заморозки проект был завершен более чем на 50 процентов, и теперь авторы планируют вернуться к его созданию.

По словам Веласко, его главной целью остается разработка 3D-платформера, который сможет составить конкуренцию игре Super Mario 64. Разработчики хотят перенести свои принципы проектирования ранних 2D-игр в 3D-пространство. Студия больше не планирует разделять штат на несколько независимых команд для параллельной работы, предпочитая концентрировать все силы на 1 проекте.

В ходе обсуждения Шон Веласко поделился воспоминаниями о начале карьеры в студии WayForward, где его режиссерским дебютом стало переосмысление платформера A Boy and His Blob для консоли Nintendo Wii. Этот опыт заложил основы его подхода к проектированию игровых механик. Веласко также добавил, что композитор Джейк Кауфман, написавший музыку для всех ключевых релизов студии, остается постоянным участником команды и активно участвует в написании сценариев для новых проектов.