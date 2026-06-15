Секретный финал Mina the Hollower требует почти "идеального" прохождения - игрокам запрещают даже ломать свечи

Похоже, Yacht Club Games спрятала в Mina the Hollower один из самых необычных секретных финалов последних лет. Как выяснил ютубер ChickenSoup, для открытия альтернативной концовки недостаточно выполнить ряд особых условий — гораздо важнее не совершать множество действий, которые игра обычно поощряет.

Согласно исследованию энтузиаста, секретный финал связан с отношением финального босса Лайнела к поступкам главной героини. Чтобы получить доступ к скрытому завершению истории, игроку приходится избегать практически любых действий, которые персонаж может посчитать вредными или эгоистичными.

В список запретов входят победа над некоторыми боссами, использование поезда вне определённых сюжетных моментов, участие в ряде побочных заданий и даже разрушение ламп и свечей, в которых обычно скрываются полезные ресурсы. Кроме того, нельзя восстанавливать Гильдию Холлоуэров, получать удочку или наносить вред другим персонажам.

Одновременно игра требует выполнить несколько обязательных условий: спасти троих детей в Септембурге, помочь нуждающимся персонажам и взять с собой Кэппи после кораблекрушения в начале приключения.

В результате прохождение становится заметно сложнее, поскольку игрок лишается доступа к множеству наград и полезных предметов. Зато при соблюдении всех требований Лайнел предлагает Мине присоединиться к нему, что открывает путь к уникальной концовке.

Подобный подход выглядит редкостью даже для игр, вдохновлённых классическими Zelda. Вместо традиционного поиска секретов разработчики превратили альтернативный финал в настоящее испытание на самодисциплину, которое, вероятно, заинтересует лишь самых преданных поклонников Mina the Hollower.