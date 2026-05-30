Создатели Mina the Hollower объяснили, почему продают одну из лучших игр года всего за $20

Разработчики из Yacht Club Games рассказали, что практически без споров решили установить цену $20 для своей новой игры Mina the Hollower, которая сейчас является самой высокооценённой игрой 2026 года на Metacritic.

По словам сооснователя студии Шона Веласко, команда сознательно отказалась от более высокой цены, хотя проект разрабатывался свыше шести лет и обошёлся примерно в $5 млн. В студии посчитали, что покупка должна выглядеть максимально привлекательной для игроков и не вызывать вопросов вроде «подождать скидку или купить сейчас».

Разработчики также вдохновлялись успехом Hollow Knight: Silksong, которая продавалась за $20 и разошлась миллионными тиражами.

Ставка пока оправдывается: за первые дни после релиза Mina the Hollower продалась тиражом около 55 тысяч копий в Steam, что заметно превышает стартовые показатели Shovel Knight. При этом Веласко признался, что будет разочарован, если игра в итоге не преодолеет отметку в 1 миллион проданных копий.

После релиза команда сосредоточится на исправлении ошибок и поддержке проекта, а затем вернётся к разработке давно анонсированной трёхмерной игры во вселенной Shovel Knight, которая, по словам авторов, уже готова более чем наполовину.