Создатели Mina the Hollower сравнили геймплей с Bloodborne

Несмотря на ретро-графику, напоминающую игры The Legend of Zelda для Game Boy, геймплей Mina the Hollower уходит корнями в более мрачные и сложные проекты, такие как Bloodborne и Castlevania.

Разработчики открыто заявляют, что их новая игра — это не традиционный платформер, как Shovel Knight, а проект с глубокой боевой системой.

«Мы хотели сделать игру с видом сверху, с другим геймплеем. Думаю, многие из нас размышляли: «Вот если бы мы могли делать что-то немного иное». Мы хотели погрузиться в жанр RPG глубже и создать нечто, где было бы намного больше боя», — подчеркнул сооснователь студии Шон Веласко.

Ключевая идея боя — в занятии правильной позиции и тактике, а не в блокировании атак. По словам Веласко, геймплей с методичными атаками и нейтральной позицией больше роднит его с Bloodborne — игрой, где также нет классического блока: «Все, что у нас есть, — это прыжок, закапывание и этот хлыст».

При этом разработчики подчеркивают, что Mina the Hollower — не полноценная соулслайк. Они стремятся создать уникальный сплав старой школы и новых идей, где даже вдохновение Bloodborne преломляется через собственную стилистику команды.

Интересно, что студия Yacht Club Games, создавшая культовый Shovel Knight, уже более трех лет работает над Mina the Hollower. Изначально игра должна была выйти 31 октября 2025 года на PC, PS, Xbox и Nintendo Switch, но релиз был перенесен на неопределенный срок для улучшения качества проекта.