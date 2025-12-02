Yacht Club Games оказалась на грани - успех Mina the Hollower решит судьбу студии

Студия Yacht Club Games, создатели Shovel Knight, признала, что её будущее напрямую зависит от коммерческого успеха следующего проекта — ретро-экшена Mina the Hollower. Об этом стало известно из нового материала Bloomberg, где разработчики рассказали о трудностях последних месяцев.

По данным отчёта, игра впервые стала проходиться от начала до конца лишь недавно, что позволило команде увидеть весь объём проблем, требующих доработки. Владельцы студии объясняют: задержка релиза была неизбежной — контент готов, но его состояние ещё не соответствует качеству, которого Yacht Club стремится достичь.

Студия переживает финансово сложный период: команда уже сократилась до 15 человек, а ресурсы на исходе. Сооснователь Шон Веласко честно отмечает, что результат Mina the Hollower критически важен:

— «Это реально момент „всё или ничего“. Если продадим 500 тысяч копий — отлично. 200 тысяч — тоже приемлемо. Но 100 тысяч — это будет серьёзной проблемой».

Несмотря на трудности, Yacht Club Games уверяет, что доведёт проект до высокого стандарта, ради которого и была объявлена задержка. Теперь судьба студии зависит от того, как игроки воспримут её амбициозную новую игру.