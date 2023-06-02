Minabo - A walk through life 28.04.2023
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Инди-социальная игра, разработанная с помощью психологов, Minabo - A walk through life, вышла на консолях Xbox

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monk70
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Издатель видеоигр SelectaPlay и разработчик DevilishGames сообщили, что Minabo - A walk through life, уютная социальная видеоигра-симулятор о жизни, вышла сегодня на Xbox. В апреле прошлого года игра успешно стартовала на PlayStation 4/5, Nintendo Switch и ПК (Steam).

В Minabo - A walk through life игроки могут вырастить собственную репу и испытать круговорот жизни от рождения до смерти, взаимодействуя с другими репами и окружающей средой. Выйти замуж, создать семью, заботиться о домашних животных или вы хотите остаться одиноким и заботиться о своих родителях? Решение принадлежит вам, чтобы установить отношения (или нет) на коротких жизненных этапах.

Игроки могут встретить симпатичных персонажей, исследуя прекрасные уровни, созданные с красочным и радостным художественным стилем, поскольку они будут проходить через 25 уровней, разработанных с помощью психологов, чтобы улучшить различные жизненные события, с которыми они столкнутся. Каждый уровень будет предлагать несколько испытаний для достижения разных жизненных целей и успешного прохождения игры.

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