Исследование океана воспоминаний и поиск потерянных тайн в трейлере головоломки Mind Diver

Mind Diver приглашает игроков погрузиться в мрачные глубины человеческой памяти. В этой загадочной головоломке от первого лица издателя Playsim вам предстоит помочь Лине восстановить фрагменты своих воспоминаний, чтобы раскрыть исчезновение её бойфренда. Ключ к разгадке скрыт глубоко в её сознании, и только внимательное исследование океана разума приведёт к ответу.

Трейлер, показанный на PC Gaming Show Tokyo Direct, демонстрирует яркий и искажённый мир, где воспоминания плавают среди гигантских водорослей и пузырьков, создавая атмосферу странного подводного сна. Каждое воспоминание фрагментировано: чтобы собрать целостную картину, игроки должны найти недостающие детали, исследуя разнообразные локации — от уютных кухонь до шумных баров и оживлённых улиц. Порой воспоминания сливаются в хаотичные сцены, как грузовик, пробивающий стену здания, добавляя элемент неожиданности.

Главная задача — внимательность. Игроки прослушивают частные разговоры и изучают детали, которые Лина упустила, чтобы восстановить утраченные фрагменты. Время играет против вас: воспоминания Лины постепенно стираются, а дело об исчезновении становится всё более срочным.

Mind Diver обещает уникальное сочетание психологической драмы и интеллектуальной головоломки. Погружение в океан разума, яркая визуальная подача и необходимость собирать подсказки превращают игру в по-настоящему захватывающий опыт, где каждый найденный фрагмент приближает к разгадке тайны.