Школа магии в твоих руках: Mind Over Magic вышла из раннего доступа

Mind Over Magic официально выходит в релиз. После более чем года пребывания в раннем доступе (с 14 декабря 2023 г.) разработчики Sparkypants и издатель Klei Publishing представили полную версию игры, которая сочетает элементы строительства, управления ресурсами и динамичных подземных сражений.

Mind Over Magic предлагает игрокам создать и развивать собственную магическую школу с нуля. Теперь, когда игра покинула стадию раннего доступа, в ней появилось множество новых функций и улучшений, основанных на отзывах сообщества. Официальный релиз состоялся 12 февраля 2025 г., а позитивные отклики пользователей подтверждают, что игра получила "очень положительные" оценки на Steam.

Геймплей и особенности

В центре игры – строительство и управление академией, где каждый элемент интерьера и архитектуры можно настроить по своему вкусу. Игроки проектируют аудитории, декорируют коридоры и создают уникальные учебные планы, чтобы подготовить своих студентов к суровым испытаниям подземелий, известных как Underschool. Это динамичный режим, где маги отправляются в процедурно генерируемые лабиринты, сражаясь с монстрами и собирая ценные ресурсы для школы.

Среди новых возможностей релиза стоит отметить:

Эндгейм-контент: Финальные сражения и испытания, позволяющие снять вечное проклятие академии.

Финальные сражения и испытания, позволяющие снять вечное проклятие академии. Кастомизация: Расширенные опции по оформлению интерьеров и планировке зданий, что открывает дополнительные бонусы эффективности.

Расширенные опции по оформлению интерьеров и планировке зданий, что открывает дополнительные бонусы эффективности. Новые существа: Возможность приручения магических зверей, включая драконов, для поддержки в боях и выполнения уникальных заданий.

Возможность приручения магических зверей, включая драконов, для поддержки в боях и выполнения уникальных заданий. Улучшенная механика: Оптимизированный интерфейс, балансировка игрового процесса и исправление ранее замеченных багов.

Отзывы и перспективы

Игроки, прошедшие ранний доступ, высоко оценили нововведения и глубину геймплея. На Steam средняя оценка игры составляет около 89% положительных отзывов, что свидетельствует о хорошем восприятии концепции и реализации проекта. Кроме того, установлена привлекательная цена.

Разработчики активно работают над дальнейшими обновлениями: планируется добавить новые режимы, улучшения в системе управления и расширение сюжетной линии, что обещает еще большее погружение в магический мир академии.

Эта игра – свежий взгляд на симуляторы колонии, где магия и стратегия объединяются в неповторимый мир, готовый удивлять как новичков, так и ветеранов жанра.