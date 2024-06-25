Научно-фантастическая приключенческая игра Minds Beneath Us выйдет в самом конце июля

31 июля на PC в Steam состоится релиз Minds Beneath Us, сюжетной научно-фантастической приключенческой игры от BearBone Studio. Разработка проекта длилась 4 года.
В центре истории - парень и "призрак данных", обитающий в его голове и управляющий его телом. Действие происходит в футуристическом Тайбэе, где общество полностью автоматизировано благодаря искусственному интеллекту.
Новая индустрия заменяет интернет-инфраструктуру на подключенные человеческие мозги. Этой возможности лишены только самые бедные, вынужденные участвовать в сомнительном проекте.
Постепенно на фоне безумного мира разворачивается таинственный заговор.
Ключевые особенности Minds Beneath Us:
- Разветвленный сюжет: Ваши решения в диалогах и действиях будут напрямую влиять на развитие истории.
- Внимательность - ключ к успеху: Изучайте окружение, подслушивайте диалоги и ищите подсказки, чтобы открыть новые возможности.
- Атмосферная графика: Рисованная вручную анимация и плавные движения камеры создают кинематографический эффект.
- Сочетание стилей: 2D-персонажи органично вписываются в детализированное 3D-окружение, воссоздавая атмосферу улиц Тайбэя будущего.