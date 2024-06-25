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Minds Beneath Us TBA
Адвенчура, Инди, Научная фантастика
6.6 12 оценок

Научно-фантастическая приключенческая игра Minds Beneath Us выйдет в самом конце июля

butcher69
Новости

31 июля на PC в Steam состоится релиз Minds Beneath Us, сюжетной научно-фантастической приключенческой игры от BearBone Studio. Разработка проекта длилась 4 года.

В центре истории - парень и "призрак данных", обитающий в его голове и управляющий его телом. Действие происходит в футуристическом Тайбэе, где общество полностью автоматизировано благодаря искусственному интеллекту.

Новая индустрия заменяет интернет-инфраструктуру на подключенные человеческие мозги. Этой возможности лишены только самые бедные, вынужденные участвовать в сомнительном проекте.

Постепенно на фоне безумного мира разворачивается таинственный заговор.

Ключевые особенности Minds Beneath Us:

  • Разветвленный сюжет: Ваши решения в диалогах и действиях будут напрямую влиять на развитие истории.
  • Внимательность - ключ к успеху: Изучайте окружение, подслушивайте диалоги и ищите подсказки, чтобы открыть новые возможности.
  • Атмосферная графика: Рисованная вручную анимация и плавные движения камеры создают кинематографический эффект.
  • Сочетание стилей: 2D-персонажи органично вписываются в детализированное 3D-окружение, воссоздавая атмосферу улиц Тайбэя будущего.
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