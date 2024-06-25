Научно-фантастическая приключенческая игра Minds Beneath Us выйдет в самом конце июля

31 июля на PC в Steam состоится релиз Minds Beneath Us, сюжетной научно-фантастической приключенческой игры от BearBone Studio. Разработка проекта длилась 4 года.

В центре истории - парень и "призрак данных", обитающий в его голове и управляющий его телом. Действие происходит в футуристическом Тайбэе, где общество полностью автоматизировано благодаря искусственному интеллекту.

Новая индустрия заменяет интернет-инфраструктуру на подключенные человеческие мозги. Этой возможности лишены только самые бедные, вынужденные участвовать в сомнительном проекте.

Постепенно на фоне безумного мира разворачивается таинственный заговор.

Ключевые особенности Minds Beneath Us: