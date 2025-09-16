Актёр MindsEye признался, что после провального релиза думал больше не работать в игровой индустрии

Алекс Эрнандес, сыгравший главного героя MindsEye Джейкоба Диаса, откровенно рассказал о своём опыте после неудачного запуска игры. По словам актёра, первые дни после выхода он всерьёз сомневался, сможет ли ещё когда-либо получить роль в игровой индустрии.
В подкасте FRVR Эрнандес признался, что быть «лицом на обложке» оказалось не только честью, но и большим риском:
«Игроки неизбежно связывают своё разочарование с твоим образом. У меня даже закралась мысль — может, у меня не золотое прикосновение, а наоборот, всё, к чему прикасаюсь, превращается в… ну, сами понимаете».
MindsEye вышла в июне и получила разгромные оценки от критиков и игроков. Проект ругали за сломанный геймплей, технические проблемы, пустой открытый мир и невнятный сюжет.
Эрнандес отметил, что сильнее всего его поразила волна негатива в сети:
«Геймеры — особый народ, и я сам один из них. Но анонимность интернета позволяет людям говорить такие вещи, которые они никогда бы не сказали в лицо».
Разработчик Build a Rocket Boy уже извинился за состояние игры и выпускает патчи, однако студия параллельно готовится к сокращениям. Издатель IO Interactive тоже признал запуск «тяжёлым», но всё ещё надеется, что проект сможет оправиться и завоевать доверие аудитории.
не знаю нафига он упомянул что большинство нынешних комментаторов в реале ничего бы не говорили про него плохого из-за страха, но это правда, гавкать в интернете это не ловить хук в лицо, я сам как-то в интернете в вк челу из города написал что его mum не лучшая женщина, так он на улице меня увидел и побежал на меня как сумасшедший, хорошо что я кмс по всем видам спорта, и просто вертухой его сразу же успокоил
зря. фактурный мужик. в мафии 3 он был великолепен.
Это не смотря на то, что его там сделали негром)
Дело не в актере, а в бестолковых разрбах. Свой хлеб он отработал хорошо
А он то тут причем ? Проблема не в нем, а в разрабах что тай кал сделали
Лучше не работать, чем хорошие игры делать
Я не играл ни в Mafia III, ни в MindsEye, так что судить об уровне его актёрской игры не могу. Но не слышал, чтобы к ней были какие-либо претензии.
Да я считаю, он тут вообще ни при чем, да и думаю, мало кто думает по-иному.
Помню «Mafia 3» с ним, нормальный персонаж и актер, вопросов нету.
просто все писали фу нигер в мафии) было же? было)
Ничего в этом такого не вижу, если уж на то пошло, то так можно и про "GTA:SA" сказать, и банально про Blade 😉
(И много каких игр)
А какого цвета главный герой, по сути, неважно, тем более если брать опять же "Mafia 3", то там по сюжету речь идёт как раз об афроамериканцах и отношении в те года.
В общем и целом, каждому своё 🤝
странно что до Remember Me и assasin creed liberation не кто не докапывался по поводу чёрных женщин. Тут явно какой то заговор произошёл, а не так называемая повестка
Что за соплежуй, все негры такими соевыми стали или он один такой? Надо говорить хейтерам - "Не для вас делалась, не нравится - не играйте, геееймеры."
он не негр, а латинос. не бывает таких светлых негров