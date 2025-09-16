Актёр MindsEye признался, что после провального релиза думал больше не работать в игровой индустрии

Алекс Эрнандес, сыгравший главного героя MindsEye Джейкоба Диаса, откровенно рассказал о своём опыте после неудачного запуска игры. По словам актёра, первые дни после выхода он всерьёз сомневался, сможет ли ещё когда-либо получить роль в игровой индустрии.

В подкасте FRVR Эрнандес признался, что быть «лицом на обложке» оказалось не только честью, но и большим риском:

«Игроки неизбежно связывают своё разочарование с твоим образом. У меня даже закралась мысль — может, у меня не золотое прикосновение, а наоборот, всё, к чему прикасаюсь, превращается в… ну, сами понимаете».

MindsEye вышла в июне и получила разгромные оценки от критиков и игроков. Проект ругали за сломанный геймплей, технические проблемы, пустой открытый мир и невнятный сюжет.

Эрнандес отметил, что сильнее всего его поразила волна негатива в сети:

«Геймеры — особый народ, и я сам один из них. Но анонимность интернета позволяет людям говорить такие вещи, которые они никогда бы не сказали в лицо».

Разработчик Build a Rocket Boy уже извинился за состояние игры и выпускает патчи, однако студия параллельно готовится к сокращениям. Издатель IO Interactive тоже признал запуск «тяжёлым», но всё ещё надеется, что проект сможет оправиться и завоевать доверие аудитории.