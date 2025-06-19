Авторов Mindseye обвиняют в использовании ботов для положительных отзывов - разработчики категорически отрицают

После прохладного приёма дебютной игры Mindseye, разработанной студией Build A Rocket Boy, основанной ветераном GTA и Red Dead Redemption Лесли Бензисом, в сети разгорелся новый скандал. На фоне технических проблем, упрёков в скучной механике и визуальной пресности, внимание пользователей переключилось на странно одинаковые положительные отзывы о проекте, появившиеся на просторах соцсетей и видеохостингов.

Поводом для подозрений послужил пост соведущего канала Outside Xbox Майка Ченнелла, который заметил, что под рецензией с одной звездой два разных аккаунта оставили практически идентичные сообщения. Комментарии содержали схожие формулировки, пунктуацию и даже грамматические ошибки: «Мне нравится история, теория симуляции — древний искусственный интеллект. Было всего несколько ошибок, но остальным повезло меньше. напоминает мне о том, как появился cyberpunk». По мнению Ченнелла и других пользователей, это могло быть признаком использования ботов или массированной фальсификации отзывов.

В ответ на эти обвинения Build A Rocket Boy выступила с официальным заявлением, решительно опровергнув подобные предположения. «Спасибо, что обратили внимание», — отметили разработчики. — «Уделим минутку, чтобы прояснить ситуацию. BARB никогда не использовала ботов и не будет использовать. Мы рады видеть, что игрокам понравилось последнее обновление Mindseye».

Несмотря на это, дискуссия в интернете не утихает. Некоторые пользователи продолжают находить одинаковые комментарии, выражающие восторг по поводу сюжета и идей игры, и сравнивают Mindseye с ранней версией Cyberpunk 2077. Даже несмотря на технические огрехи, эти отзывы нередко делают акцент на философской подоплёке проекта, в частности, на «теории симуляции» и образах древнего ИИ.

Тем временем, на агрегаторах вроде Steam игра продолжает получать сдержанные или негативные оценки. Аудитория остаётся разделённой: кто-то видит в Mindseye перспективную основу, которую можно доработать, а кто-то — очередной амбициозный проект, не оправдавший надежд. Но теперь студии предстоит бороться не только с техническими проблемами, но и с репутационными.