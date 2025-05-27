Авторы экшена MindsEye представили новый трейлер и раскрыли подробности об инструментах для создания игр

Build A Rocket Boy представила новый трейлер MindsEye — однопользовательского приключенческого экшена, который станет не просто игрой, а целой платформой для творчества. Одновременно со свежими скриншотами студия раскрыла подробности о встроенных инструментах для создания пользовательского контента и пообещала регулярные обновления после релиза.

Сюжет MindsEye разворачивается в футуристическом мегаполисе Редрок. Главный герой — Джейкоб Диас, бывший солдат, чьё сознание фрагментировано из-за таинственного нейроимпланта MindsEye. Его ждёт борьба с безликим ИИ, военным вмешательством и жадными корпорациями, готовыми поставить под угрозу всё человечество. Игра построена на Unreal Engine 5 и обещает выдающийся уровень графики и постановки.

Что делает MindsEye особенно амбициозной — это интеграция с UGC-платформой от Build A Rocket Boy. Игроки смогут создавать собственные миссии, сценарии и даже полноценные мини-игры, используя встроенные инструменты. Эти редакторы контента интуитивно понятны и доступны даже новичкам, а продвинутые пользователи получат свободу для воплощения любых идей — от перестрелок в городе до стелс-заданий в промышленных зонах.

Создатели обещают постоянный поток свежего контента. Разработчики будут регулярно добавлять новые задания, активы и игровые события. Сообщество, в свою очередь, сможет расширять и обогащать вселенную MindsEye, поддерживая проект в активном состоянии ещё долгие годы. Уже сейчас студия планирует интерактивные эпизоды и ивенты, которые превратят игру в долгосрочную живую платформу.

Релиз MindsEye состоится 10 июня 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).