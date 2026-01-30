Build a Rocket Boy намерена разорвать издательское соглашение с IO Interactive по MindsEye - кроссовер с Hitman отменят

Студия Build a Rocket Boy, разработавшая экшен MindsEye, планирует прекратить сотрудничество с издателем IO Interactive. Об этом сообщил инсайдер и журналист Том Хендерсон со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, официальное объявление может прозвучать уже в ближайшее время.

Как утверждает Хендерсон, инициатива исходит от самой Build a Rocket Boy. Студия хочет взять издание своих проектов под внутренний контроль, чтобы быстрее принимать решения, упростить коммуникацию и напрямую управлять развитием игры и взаимодействием с аудиторией.

Из-за этого, по информации источников, кроссовер MindsEye x Hitman, анонсированный на Summer Game Fest 2025, не состоится. Вместо коллаборации команда сосредоточится на патчах и контентных обновлениях для улучшения MindsEye.

MindsEye вышла 10 июня 2025 года и получила слабый приём: игру рекомендовали лишь немногие критики, а пользовательские отзывы в Steam оказались в основном смешанными и негативными.

До релиза вокруг проекта уже были споры: со-гендиректор Марк Герхард заявлял, что негативная реакция могла быть частью целенаправленной кампании против студии. После выхода разработчики почти не делали публичных заявлений, сосредоточившись на исправлениях.

Позже появлялись сообщения о возможных сокращениях — до 300 сотрудников. Со-гендиректор Лесли Бензис на внутреннем звонке связывал проблемы проекта с «внутренними и внешними саботажниками».