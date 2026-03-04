Build a Rocket Boy объявила о новых сокращениях и вновь заявила о "диверсии" вокруг MindsEye

Студия Build a Rocket Boy сообщила о новой волне увольнений. Решение руководство назвало «глубоко болезненным», однако подчеркнуло, что оно стало вынужденной мерой на фоне сложной ситуации вокруг релиза MindsEye.

Информация появилась на странице компании в LinkedIn вместе с обращением со-генерального директора Марка Герхарда. В заявлении он поблагодарил сотрудников, попавших под сокращение, отметив их высокий профессионализм и вклад в развитие проекта.

При этом Герхард вновь заявил, что на запуск MindsEye якобы повлияли «организованный промышленный шпионаж» и корпоративный саботаж. По его словам, студия работает с внешними партнёрами и юристами для расследования предполагаемой «преступной деятельности». Детали пока не раскрываются, так как дело, как утверждается, движется в сторону судебного разбирательства.

Ранее руководство компании утверждало, что якобы установило причастных к кампании по дискредитации игры, а за ней, по словам Герхарда, могла стоять «очень крупная американская компания», которая якобы потратила более миллиона евро на подрыв репутации проекта в 2025 году.

Несмотря на продолжающуюся поддержку и попытки доработать MindsEye после непростого старта, последствия релиза, по словам руководства, продолжают сказываться на финансовом положении студии, что и привело к новым увольнениям.