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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 289 оценок

Build A Rocket Boy выпустила третье обновление для ПК-версии MindsEye весом 12 ГБ

monk70 monk70

Build A Rocket Boy наконец-то выпустила третье обновление для ПК-версии MindsEye. Этот патч весит 11 ГБ и включает в себя все изменения и исправления, доступные в консольном патче с прошлой недели.

Обновление сосредоточено на дальнейшем улучшении стабильности и учёте отзывов сообщества. Ниже представлен список некоторых включённых улучшений.

Примечания к патчу

  • Повышена стабильность для уменьшения количества сбоев, особенно в продолжительных игровых сессиях
  • Исправлены сбои, связанные с ИИ, которые могли возникать в сложных боевых ситуациях
  • Повышена точность ИИ на всех уровнях сложности для повышения сложности и стабильности боев
  • Средний уровень сложности скорректирован за счёт уменьшения фильтрации урона, что привело к небольшому повышению сложности боя
  • Улучшено поведение входа в укрытие, благодаря чему переходы в укрытие стали более плавными
  • Улучшено перемещение по лестнице, благодаря чему игрок покидает лестницу в нужное время и правильно выравнивается по ступенькам
  • Доработано управление оружием при входе/выходе из укрытия
  • Анимация сцен улучшена, переходы стали более плавными
  • Улучшено поведение транспорта на склонах, благодаря чему остановки стали более стабильными и предсказуемыми
  • Исправлены различные ошибки, вызывавшие нестабильное поведение ИИ
  • Улучшены сцены военного положения с улучшенным поведением и постановкой
  • Улучшены звуки транспортных средств для более полного погружения
  • Улучшены звуки разрушения транспортных средств, с акцентом на звуки разбивающихся окон
  • Общая очистка и оптимизация аудиоданных
  • Доработаны диалоги пешеходов для более естественной реакции
  • Устранены проблемы с уровнем детализации в нескольких сценах
  • Оптимизация некоторых видеороликов
  • Исправлены различные ошибки локализации на нескольких языках

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

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