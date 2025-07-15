Build A Rocket Boy выпустила третье обновление для ПК-версии MindsEye весом 12 ГБ

Build A Rocket Boy наконец-то выпустила третье обновление для ПК-версии MindsEye. Этот патч весит 11 ГБ и включает в себя все изменения и исправления, доступные в консольном патче с прошлой недели.
Обновление сосредоточено на дальнейшем улучшении стабильности и учёте отзывов сообщества. Ниже представлен список некоторых включённых улучшений.
Примечания к патчу
- Повышена стабильность для уменьшения количества сбоев, особенно в продолжительных игровых сессиях
- Исправлены сбои, связанные с ИИ, которые могли возникать в сложных боевых ситуациях
- Повышена точность ИИ на всех уровнях сложности для повышения сложности и стабильности боев
- Средний уровень сложности скорректирован за счёт уменьшения фильтрации урона, что привело к небольшому повышению сложности боя
- Улучшено поведение входа в укрытие, благодаря чему переходы в укрытие стали более плавными
- Улучшено перемещение по лестнице, благодаря чему игрок покидает лестницу в нужное время и правильно выравнивается по ступенькам
- Доработано управление оружием при входе/выходе из укрытия
- Анимация сцен улучшена, переходы стали более плавными
- Улучшено поведение транспорта на склонах, благодаря чему остановки стали более стабильными и предсказуемыми
- Исправлены различные ошибки, вызывавшие нестабильное поведение ИИ
- Улучшены сцены военного положения с улучшенным поведением и постановкой
- Улучшены звуки транспортных средств для более полного погружения
- Улучшены звуки разрушения транспортных средств, с акцентом на звуки разбивающихся окон
- Общая очистка и оптимизация аудиоданных
- Доработаны диалоги пешеходов для более естественной реакции
- Устранены проблемы с уровнем детализации в нескольких сценах
- Оптимизация некоторых видеороликов
- Исправлены различные ошибки локализации на нескольких языках
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Где скачать патч