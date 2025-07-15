Build A Rocket Boy выпустила третье обновление для ПК-версии MindsEye весом 12 ГБ

Build A Rocket Boy наконец-то выпустила третье обновление для ПК-версии MindsEye. Этот патч весит 11 ГБ и включает в себя все изменения и исправления, доступные в консольном патче с прошлой недели.

Обновление сосредоточено на дальнейшем улучшении стабильности и учёте отзывов сообщества. Ниже представлен список некоторых включённых улучшений.

Примечания к патчу

Повышена стабильность для уменьшения количества сбоев, особенно в продолжительных игровых сессиях

Исправлены сбои, связанные с ИИ, которые могли возникать в сложных боевых ситуациях

Повышена точность ИИ на всех уровнях сложности для повышения сложности и стабильности боев

Средний уровень сложности скорректирован за счёт уменьшения фильтрации урона, что привело к небольшому повышению сложности боя

Улучшено поведение входа в укрытие, благодаря чему переходы в укрытие стали более плавными

Улучшено перемещение по лестнице, благодаря чему игрок покидает лестницу в нужное время и правильно выравнивается по ступенькам

Доработано управление оружием при входе/выходе из укрытия

Анимация сцен улучшена, переходы стали более плавными

Улучшено поведение транспорта на склонах, благодаря чему остановки стали более стабильными и предсказуемыми

Исправлены различные ошибки, вызывавшие нестабильное поведение ИИ

Улучшены сцены военного положения с улучшенным поведением и постановкой

Улучшены звуки транспортных средств для более полного погружения

Улучшены звуки разрушения транспортных средств, с акцентом на звуки разбивающихся окон

Общая очистка и оптимизация аудиоданных

Доработаны диалоги пешеходов для более естественной реакции

Устранены проблемы с уровнем детализации в нескольких сценах

Оптимизация некоторых видеороликов

Исправлены различные ошибки локализации на нескольких языках

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.