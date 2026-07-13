Бывший разработчик MindsEye обвинил руководство в сексизме из-за DLC с сексуальной героиней в кожаной одежде

В Эдинбурге прошла акция протеста против политики студии Build a Rocket Boy, известной по провальному боевику MindsEye. Бывший сотрудник компании Айзек Хадд выступил с резкой речью, обвинив руководителей в увольнениях, слежке за персоналом и создании "сексистского" дополнения к игре.

В субботу у офиса студии в Лейте (Шотландия) собрались бывшие работники студии. Поводом для протеста стал проводимый студией "оплачиваемый плейтест" для фанатов, который, по мнению активистов, является попыткой переложить обязанности профессиональных тестировщиков на плечи игроков после массовых сокращений. По оценкам профсоюза, студия уволила более 400 сотрудников.

Главным спикером на митинге выступил Айзек Хадд, бывший сотрудник Build a Rocket Boy. Он обвинил генеральных директоров - Марка Герхарда и Лесли Бензиса - в лицемерии и неспособности признать собственные ошибки после катастрофического релиза MindsEye в июне 2025 года.

В центре критики также оказалось дополнение Blacklisted, в котором игрокам предлагают роль супершпионки Джулии Блэк. Хадда назвал дополнение сексистским и что руководство просто пыталось восстановить свой имидж благодаря сексуальной героине, одетой в кожу.

В последующие месяцы компания Build a Rocket Boy попыталась восстановить свой имидж, используя сексистский стереотип одетого в кожу персонажа в новой миссии под названием Blacklisted. Это тоже вызвало заслуженное презрение со стороны публики.

В своей речи протестующий также заявил, что в рамках "охоты на ведьм" руководство тайно установило на рабочие компьютеры сотрудников программное обеспечение для слежки, нарушающее приватность. А вместо того, чтобы нанять обратно уволенных специалистов, компания предложила вакансию фанату из своего Discord-сообщества и тратит средства на дорогостоящий плейтест для игроков, в то время как экс-сотрудники остаются без работы.

Мы здесь, чтобы показать им, что быть без работы не значит быть беззубыми. Отняв у нас средства к существованию, они дали нам то, чего не планировали - мотивацию и ярость. Мы боремся за то, чтобы каждая игровая студия в Великобритании поняла: плохое обращение никуда не приведет. Настало время солидарности трудящихся.