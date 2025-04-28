Бывший разработчик Rockstar хочет возродить линейные кинематографические блокбастеры с помощью MindsEye

MindsEye — это экшн от третьего лица, который на бумаге напоминает GTA, но больше похож на серию Max Payne, предлагая более короткий повествовательный опыт.

Выпуск запланирован на 10 июня 2025 года, сейчас появляются новые подробности об игре. Команда разработчиков MindsEye недавно заявила, что они стремятся предоставить линейный, более короткий и кинематографический опыт.

Адам Уайтинг, помощник директора игры в студии BARB, заявил, что современные видеоигры перестали черпать вдохновение из фильмов, и что эта форма искусства была утрачена.

Я думаю, что есть способы привлечь аудиторию с помощью видеоигры, которые вы не обязательно можете сделать с помощью фильма или сериала.

Он также признал, что видеоигры становятся все более дорогими в производстве и что в большинстве случаев издатели гонятся за тенденциями в области лайв-сервисов, оставляя мало места для создания кинематографических игр.

В эпоху, когда издатели охотно создают раздутые RPG, предлагающие сотни часов игрового процесса, MindsEye стремится вернуть все к ранним дням кинематографического геймплея.