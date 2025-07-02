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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 271 оценка

Для MindsEye вышел патч на PS5 и Xbox Series X|S, улучшающий ИИ противников

KoRnEr KoRnEr

MindsEye, созданная студией Build a Rocket Boy и представляющая собой первый проект известного ветерана GTA Лесли Бензиса, столкнулась с серьезными трудностями после своего неудачного релиза 10 июня. За три недели после выхода игра получила уже третье значительное обновление для платформ PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК будет доступна позже, так как возникли определенные технические трудности.

Запуск MindsEye оказался провалом — игра получила множество негативных отзывов, главным образом из-за технических проблем. PlayStation Store даже предложил игрокам возможность возврата средств, что напоминало ситуацию с Cyberpunk 2077. Разработчики активно работают над исправлениями и оптимизациями, стремясь улучшить общее качество игры и изменить мнение пользователей о ней.

Третье обновление только для консолей, имеет размер — 4,1 ГБ на PS5 и 8,6 ГБ на Xbox Series X/S. Оно направлено на устранение сбоев, возникающих во время длительных игровых сессий и в сложных боях. Также улучшены ИИ, баланс сложности, анимации (особенно автомобилей), звук и локализация. Исправлены многочисленные ошибки, касающиеся миссий, визуальных эффектов, ИИ и управления.

Изменения в патче:

  • Улучшена стабильность для уменьшения количества сбоев, особенно при длительных игровых сессиях
  • Повышена точность ИИ на всех уровнях сложности для более сложных и последовательных сражений
  • Улучшена анимация различных сцен в открытом мире с более плавными переходами
  • Исправлены различные ошибки, приводившие к непредсказуемому поведению искусственного интеллекта
  • Изменен баланс сложности геймплея
  • Устранены проблемы с LOD в нескольких сценах
  • Исправлена ошибка, из-за которой настройки графики сбрасывались после перезапуска игры, и теперь они теперь сохраняются корректно

Получив провальный выход, разработчики приняли решение сократить штат сотрудников, и теперь многие задаются вопросом, как это повлияет на дальнейшую поддержку игры, а также на слухи о возможном сиквеле, который на данный момент кажется преждевременным.

Студия Build A Rocket Boy подтвердила массовые увольнения
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
vertehwost

Там звуки выстрелов из автоматов как из водомета, импакта вообще нет, стрелять не интересно, что с этим то делать, это же главная часть игры?

3
kolinmah

В гта5 лучше выстрелы?

Tiger Goose

Вот бы ещё оптимизацию завезли.

2
i124Q_47

Этот высер не спасут патчи

2
Victor Dukoff

Этой мертворожденной хрени уже ничто не поможет. Ибо это днище изначально построено на трухлявом гнилом фундаменте.

Еслит только полностью с нуля переделывать, и то не факт, что поможет, ибо что сам тайтл, что разрабы уже запомоены по самое не могу.

2
Nasonov1081

Они, увы, как будто делают припарки уже умирающему пациенту.

2
Игорь Болонев

бл* ну вот почему нельзя СРАЗУ нормлаьно то сделать?

agula98

Они и не сделали до сих пор

4
Zloy_Parkur

Игра пройдена и забыта...

JustA_NiceGuy

Молодцы что не останавливаются.