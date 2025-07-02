Для MindsEye вышел патч на PS5 и Xbox Series X|S, улучшающий ИИ противников

MindsEye, созданная студией Build a Rocket Boy и представляющая собой первый проект известного ветерана GTA Лесли Бензиса, столкнулась с серьезными трудностями после своего неудачного релиза 10 июня. За три недели после выхода игра получила уже третье значительное обновление для платформ PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК будет доступна позже, так как возникли определенные технические трудности.
Запуск MindsEye оказался провалом — игра получила множество негативных отзывов, главным образом из-за технических проблем. PlayStation Store даже предложил игрокам возможность возврата средств, что напоминало ситуацию с Cyberpunk 2077. Разработчики активно работают над исправлениями и оптимизациями, стремясь улучшить общее качество игры и изменить мнение пользователей о ней.
Третье обновление только для консолей, имеет размер — 4,1 ГБ на PS5 и 8,6 ГБ на Xbox Series X/S. Оно направлено на устранение сбоев, возникающих во время длительных игровых сессий и в сложных боях. Также улучшены ИИ, баланс сложности, анимации (особенно автомобилей), звук и локализация. Исправлены многочисленные ошибки, касающиеся миссий, визуальных эффектов, ИИ и управления.
Изменения в патче:
- Улучшена стабильность для уменьшения количества сбоев, особенно при длительных игровых сессиях
- Повышена точность ИИ на всех уровнях сложности для более сложных и последовательных сражений
- Улучшена анимация различных сцен в открытом мире с более плавными переходами
- Исправлены различные ошибки, приводившие к непредсказуемому поведению искусственного интеллекта
- Изменен баланс сложности геймплея
- Устранены проблемы с LOD в нескольких сценах
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки графики сбрасывались после перезапуска игры, и теперь они теперь сохраняются корректно
Получив провальный выход, разработчики приняли решение сократить штат сотрудников, и теперь многие задаются вопросом, как это повлияет на дальнейшую поддержку игры, а также на слухи о возможном сиквеле, который на данный момент кажется преждевременным.
Там звуки выстрелов из автоматов как из водомета, импакта вообще нет, стрелять не интересно, что с этим то делать, это же главная часть игры?
В гта5 лучше выстрелы?
Вот бы ещё оптимизацию завезли.
Этот высер не спасут патчи
Этой мертворожденной хрени уже ничто не поможет. Ибо это днище изначально построено на трухлявом гнилом фундаменте.
Еслит только полностью с нуля переделывать, и то не факт, что поможет, ибо что сам тайтл, что разрабы уже запомоены по самое не могу.
Они, увы, как будто делают припарки уже умирающему пациенту.
бл* ну вот почему нельзя СРАЗУ нормлаьно то сделать?
Они и не сделали до сих пор
Игра пройдена и забыта...
Молодцы что не останавливаются.