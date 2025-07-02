Для MindsEye вышел патч на PS5 и Xbox Series X|S, улучшающий ИИ противников

MindsEye, созданная студией Build a Rocket Boy и представляющая собой первый проект известного ветерана GTA Лесли Бензиса, столкнулась с серьезными трудностями после своего неудачного релиза 10 июня. За три недели после выхода игра получила уже третье значительное обновление для платформ PS5 и Xbox Series X/S. Версия для ПК будет доступна позже, так как возникли определенные технические трудности.

Запуск MindsEye оказался провалом — игра получила множество негативных отзывов, главным образом из-за технических проблем. PlayStation Store даже предложил игрокам возможность возврата средств, что напоминало ситуацию с Cyberpunk 2077. Разработчики активно работают над исправлениями и оптимизациями, стремясь улучшить общее качество игры и изменить мнение пользователей о ней.

Третье обновление только для консолей, имеет размер — 4,1 ГБ на PS5 и 8,6 ГБ на Xbox Series X/S. Оно направлено на устранение сбоев, возникающих во время длительных игровых сессий и в сложных боях. Также улучшены ИИ, баланс сложности, анимации (особенно автомобилей), звук и локализация. Исправлены многочисленные ошибки, касающиеся миссий, визуальных эффектов, ИИ и управления.

Изменения в патче:

Улучшена стабильность для уменьшения количества сбоев, особенно при длительных игровых сессиях

Повышена точность ИИ на всех уровнях сложности для более сложных и последовательных сражений

Улучшена анимация различных сцен в открытом мире с более плавными переходами

Исправлены различные ошибки, приводившие к непредсказуемому поведению искусственного интеллекта

Изменен баланс сложности геймплея

Устранены проблемы с LOD в нескольких сценах

Исправлена ошибка, из-за которой настройки графики сбрасывались после перезапуска игры, и теперь они теперь сохраняются корректно

Получив провальный выход, разработчики приняли решение сократить штат сотрудников, и теперь многие задаются вопросом, как это повлияет на дальнейшую поддержку игры, а также на слухи о возможном сиквеле, который на данный момент кажется преждевременным.