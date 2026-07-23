Для MindsEye вышло крупнейшее восьмое обновление с мультиплеером и кроссплеем

Разработчики экшена MindsEye объявили о выпуске глобального обновления под номером 8 для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Патч объёмом 32,2 гигабайта стал доступен для загрузки 22 июля в 16:00 по московскому времени. Главным событием апдейта стало появление полноценного мультиплеера с поддержкой кроссплея, что позволяет пользователям разных платформ играть в общем лобби.

Ключевым развлечением сетевого режима стало появление спортивного состязания под названием "Футбол с гранатой". Вместо бутс персонажи используют мощные гранатомёты, с помощью которых необходимо перепасовывать мяч союзникам и забивать голы. А для одиночных игроков авторы подготовили гоночное испытание на время по пустыне Редрок, где предстоит бороться за секунды ради попадания в глобальную таблицу лидеров.

Важной вехой развития проекта стал официальный перенос пользовательского контента из специального редактора ARCADIA на современные консоли. Теперь владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X/S получили полный доступ ко всем картам и режимам, которые ранее были созданы компьютерным сообществом. Для обеспечения комфортной совместной игры была внедрена система создания отрядов от двух до пяти человек, а также полностью обновлён социальный центр для поиска друзей.

Большой массив изменений направлен на комплексное улучшение баланса одиночной кампании и точечную корректировку уровня сложности игрового процесса. Создатели основательно переработали логику поведения искусственного интеллекта врагов и мирных граждан, сделав их реакции в бою и повседневные действия более предсказуемыми и стабильными. Параллельно авторы исправили функционирование companion-дронов, добавили дополнительные точки сохранения на трудных этапах и скорректировали физику взрывоопасных объектов.

В финальной части технического патча программисты полностью устранили падение производительности во время затяжных сессий строительства и оптимизировали работу масштабных карт. Были исправлены ошибки с неправильным поворотом штампов объектов, сбои динамического освещения в режиме игры и некорректное отображение текстур. Вдобавок авторы починили поведение камеры при тестировании уровней, зафиксировали сохранение логики между перезапусками и включили фары у летающих машин Drone Ambulance, Ptera Medica и Sky Car.